Ручка-перо, портрет и улыбка: названы идеальные подарки на День учителя

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

5 октября в России отмечается День учителя. «Вечерняя Москва» пообщалась с педагогами и узнала, какие подарки были бы рады получить работники этой сферы в свой профессиональный праздник.

«Традиционные» подарки, такие как букет цветов, сладости или фрукты, все еще актуальны. Об этом в беседе с изданием рассказал заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров. По его словам, форма подарка не так важна, как жест внимания к педагогу.

— В наших преподавательских кругах ценятся различные подарки: и традиционный букет цветов, и набор фруктов в корзине, и книги. Также было бы приятно получить сувениры, связанные с педагогическим трудом или общекультурной сферой. Например, пишущую ручку, стилизованную под перо. На ней может быть написано имя какого-то великого человека. Не устарел и такой подарок, как книга, — признался учитель.

Предпочтение канцелярским товарам отдала и педагог Анастасия Назукина. Однако в таком практичном подарке особенно ценится индивидуальный подход, заметила она в диалоге с «ВМ».

— Хороший вариант — именные канцелярские товары. Всегда приятнее, когда дарят что-то эксклюзивное. Пусть это будет банальная ручка, но на ней будет памятная надпись, — поделилась Назукина.

«В педагогическом тренде» остаются и бюджетные подарки, сделанные своими руками, отметил Александр Снегуров. Учитель будет рад получить поделку, созданную ребенком от души.

— Это могут быть и ракушки, и камни, и композиции из пуговиц или бисера, какие-то аппликации. Совершенно не устарели записки и открытки. Пусть они будут оформлены не фабрично, а руками ребенка. Я несколько раз получал небольшие портреты, изображающие себя. Для меня это лучший сюрприз. Нет ничего более ценного, чем сконцентрированный на учителе взгляд ребенка с симпатией, — рассказал Снегуров.

Учитель Анастасия Назукина подтверждает: подарок не должен быть дорогим. Улыбки учеников радуют ее в профессиональный праздник гораздо сильнее цветов.

Проявление любого внимания к педагогу приобретает большую важность из года в год. По словам учителя Александра Снегурова, многие школьники и их родители «склонны не замечать праздника».

— Сейчас у многих принято не замечать праздника, к сожалению. Наша задача — вернуть его в педагогическую жизнь. Люди скованно себя ведут в текущих условиях: чувствуется некое отчуждение, раздробление, апатия, — высказался специалист.

Снегуров подчеркнул: подарки «от класса» постепенно вытесняют персональные знаки внимания. Он не считает эту тенденцию положительной. По мнению педагога, такие действия подчеркивают «отчуждение» и перечеркивают проявление любой симпатии.

— Инициатива дарить подарки «от класса» вместо персональных фальшива изначально. У нас и так сейчас довольно редко демонстрируют адресную симпатию к человеку. Такая идея не несет никакого гуманитарного содержания. Все это демонстрация отчуждения и отстранения. Некоторые сюрпризы ничтожны с точки зрения материальной ценности. Это может быть вырванный из блокнота листок, на котором корявым, но невероятно обаятельным почерком написаны добрые слова, — заключил Снегуров.