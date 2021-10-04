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Соседи наши меньшие: власти Москвы уделяют особое внимание сохранению природных территорий города

Наталья Тростьянская

Общество
Соседи наши меньшие: власти Москвы уделяют особое внимание сохранению природных территорий города
Руководитель Центра реабилитации диких животных столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Виталий Ратнер проведал верблюда по кличке Федор. Несколько лет назад его отдали сюда хозяева, потому что им нечем было кормить животное / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

4 октября во всем мире отмечают День защиты животных. Удивительно, но и в крупных городах немало зверей и птиц. Как им живется в таком мегаполисе, как Москва, узнала «Вечерняя Москва».

На природных территориях Москвы обитают больше трех тысяч видов животных и других живых организмов. Среди них есть и краснокнижные, например: ласки, куницы, ежи, летучие мыши и зайцы. Этим летом в ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни в Куркино» специалисты Мосприроды заметили редкого для столицы обыкновенного тритона. А в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» несколько раз видели прыткую, или проворную, ящерицу. Она занесена в Красную книгу Москвы, как вид, который находится под угрозой исчезновения.

— Учет диких животных проходит круглый год, — рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. — Для каждого вида существует своя методика. Бобров, например, считают по хаткам.

По оставленным следам специалисты узнали, что в городе есть стеснительные косули, а в Новой Москве живут скрытные барсуки. Встретить их — большая удача.

Соседи наши меньшие: власти Москвы уделяют особое внимание сохранению природных территорий городаФото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В основном дикие животные обитают в лесопарках, но иногда встречаются и на оживленных улицах. На днях рыжая лисица забрела на территорию Сретенского монастыря. Но это не значит, что она заблудилась. Лисы с удовольствием селятся на территории закрытых учреждений, особенно если рядом есть легкодоступная, но вредная для них еда — пищевые отходы.

— Лиса для Москвы — норма, — подтвердил Бурмистров. — Но, если вдруг надо, обязательно придем на помощь: весной, например, мы подыскали дом в дикой природе для лисы с лисятами, которые обосновались в детском саду.

Кстати, это миф, что лиса выходит к людям только если у нее бешенство. Более того, в Москве всех плотоядных животных вакцинируют от этой болезни два раза в год: раскладывают в местах их обитания съедобные приманки с лекарством внутри.

На улицы города также нередко забредают лоси и кабаны. Если вдруг животному грозит опасность, специалисты помогут ему вернуться домой. При этом, если оно ранено, сначала отправят в Центр реабилитации под Яхромой. Туда же попадают животные с непростой судьбой.

Год назад ветеринары центра боролись за жизнь бенгальского тигренка. Его изъяли из незаконной продажи больным и истощенным: малыша почти не кормили, а чтобы он вел себя спокойно, накрывали тесную клетку тряпкой, вымоченной в бензине.

— Сейчас Нур чувствует себя хорошо, — рассказал о самочувствии подопечного Сергей Бурмистров. — Вырос в доброго красивого тигра.

Всего в Центре реабилитации находятся 560 животных: львы, волки, попугаи, утки и многие другие. Всех, кого можно, вернут в природу, остальным постараются найти настоящий дом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы:

— Москва — удивительный мегаполис с обширными зелеными пространствами, среди которых 136 особо охраняемых территорий общей площадью более 19 тысяч гектаров, поэтому говорить, что дикие животные приходят в город, не очень правильно. Они тут живут, в каком-то плане — такие же москвичи. В год к нам поступает около тысячи сообщений о диких животных, замеченных на улице. Однако в Центр реабилитации чаще «коренных» жителей попадают, например, еноты. Их заводят из-за умильного вида, даже не задумываясь, как содержать.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Краснокнижные сапсаны обитают в самом центре Москвы: высотки МИД, МГУ и на Котельнической набережной заменили им скалы. Чтобы восстановить популяцию этих редких птиц, их выводили в неволе и выпускали на территории Кремля. При этом птенцов выращивали абсолютно дикими: они не видели людей, которые за ними ухаживали. Все московские сапсаны окольцованы, на зиму они улетают из города в теплые края. Одного из наших сапсанов видели даже в Израиле.

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