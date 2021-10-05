Анастасия Ракова: Ежедневный труд учителей бесценен

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Сегодня, 5 октября, в России отмечается День учителя. С самыми искренними и добрыми пожеланиями к столичным педагогам обратилась заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дорогие педагоги, поздравляю вас с Днем учителя!

Ваш ежедневный труд просто бесценен, ведь именно вам мы доверяем самое важное, что у нас есть, — наших детей.

Мы очень дорожим нашими опытными педагогами, которые уже много лет работают в школах. Ваш высокий профессионализм и мудрость — это то, на что равняются начинающие учителя. Очень радует, что все больше молодых специалистов хотят работать со школьниками. Растет число желающих поступать в педагогические вузы и колледжи, а более двух тысяч московских старшеклассников учатся в предпрофессиональных педагогических классах.

Выходя работать в школы, вы не только учите наших детей, но и продолжаете учиться сами — ежегодно участвуете в разных профессиональных конкурсах и олимпиадах, достигаете высоких результатов. Благодаря вам столичное образование динамично развивается, укрепляет свои лидирующие позиции в стране и мире. За 10 лет у нас более чем в три раза выросло число победителей и призеров Всероссийской олимпиады. Наши ребята все чаще побеждают на международных олимпиадах. Именно вы, дорогие учителя, главные двигатели прогресса в достижениях московских школьников.

Вы всегда готовы принимать вызовы нового времени, успешно развиваетесь вместе со своими учениками, осваиваете новые методы и технологии преподавания и остаетесь мудрыми наставниками наших детей. Огромное вам за это спасибо.Желаю вам здоровья, семейного благополучия и новых профессиональных успехов!