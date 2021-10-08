Исследование: девушки-ученые любят эксперименты и недовольны зарплатой

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Девушки-ученые считают главными плюсами науки возможность постоянно экспериментировать и реализовывать собственные идеи. При этом многие из них недовольны размером зарплаты. Об этом говорится в исследовании Национальной технологической инициативы (НТИ), которое есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

— Главным плюсом науки по результатам опроса стала возможность постоянно экспериментировать. За этот пункт проголосовали 66 процентов. На втором месте находится реализация собственных идей — за это проголосовал 61 процент (в этой части можно было выбрать несколько ответов). На третьем месте — публичная составляющая, в которую входят выступления на конференциях, научные статьи, — 52 процента. Еще 23 процента голосов приходится на помощь людям, — говорится в документе.

Основной минус в работе, по мнению девушек, — бюрократия: заполнение огромного количества документов и долгие процессы согласований. Так считают более 70 процентов респонденток. На втором месте (около 50 процентов голосов) — уровень зарплат, а на третьем — сложности с карьерным ростом (более 30 процентов). В этом вопросе также можно было выбрать несколько ответов. При этом никто из опрошенных не выбрал вариант ответа «мне не дают реализовывать мои идеи».

— Для 50 процентов респонденток наука — это увлечение, которое они перенесли из детства во взрослую жизнь. Треть опрошенных пришла в науку, чтобы попытаться изменить мир в лучшую сторону. Также более 30 процентов выбрали научную деятельность после вдохновляющего знакомства с ученым, а еще 25 процентов — из-за наличия ученых в семье. В этом вопросе участницы могли выбрать несколько ответов, — подчеркивается в опросе.

Область науки 60 процентов девушек выбрали во время обучения в вузе. Еще 19 процентов ответили, что нашли свою сферу «методом проб и ошибок». Остальные сделали выбор по совету знакомых и родственников, а также благодаря стечению обстоятельств.

В исследовании отмечается, что около 60 процентов опрошенных недовольны размером своей зарплаты. Из них более 20 процентов собираются просить прибавку, а 19 процентов ищут подработку. Еще 19 процентов опрошенных признались, что зарплата их не совсем устраивает, но они пришли в науку не только ради денег.

— Остальные респондентки отметили, что в целом их устраивает уровень зарплат. Средний диапазон зарплат у опрошенных составляет 80–200 тысяч рублей — в зависимости от должности, — отмечается в результатах опроса.

Также почти 40 процентов девушек отметили, что не знают, хотят ли они перейти в какую-либо компанию. Треть опрошенных точно не собирается уходить из своих лабораторий, а 16 процентов перейдут в коммерческую организацию позже, когда наработают опыт.

— Что касается собственного бизнеса, то более 40 процентов опрошенных не планируют начинать свое дело. Однако 25 процентов отметили, что хотят это сделать и уже имеют конкретные идеи. Столько же опрошенных ответили «возможно». Еще 17 процентов хотели бы запустить бизнес, но не знают, с чего начать, — заключается в исследовании.

В опросе участвовали 30 научных сотрудниц из 16 центров компетенций НТИ, которые работают при ведущих вузах страны: МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана, Сколтех, СПбПУ Петра Великого, Университет ИТМО, университет «Иннополис», ИБХ РАН, ДВФУ и других. География онлайн-опроса охватывает Москву, Владивосток, Пермь, Санкт-Петербург, Казань («Иннополис»).

Из данных НИУ ВШЭ следует, что в России в 2018 году было 136,4 тысячи женщин-исследователей — 39,2 процента от общей численности исследователей. В ЮНЕСКО подсчитали, что в мире доля женщин-исследователей еще ниже — на уровне 30 процентов.