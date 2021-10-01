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В России создан первый цифровой биобанк

Марина Найденкова

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В России создан первый цифровой биобанк
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В России появился первый цифровой биобанк, аналога которого в мире пока нет. Он поможет обмениваться информацией между лабораториями и биобанками регионов, а также быстро выполнять запросы на предоставление образцов биологических материалов для исследований и разработок. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Уникальную платформу разработал первый российский широкопрофильный исследовательский биобанк, который занимается развитием сети отечественных биобанков в рамках дорожной карты «Хелснет» НТИ. В регионах страны работают уже пять его отделений, скоро откроются еще два. Партнерская сеть биобанка объединяет около 140 организаций в нескольких десятках городов.

— Это единая информационная система, позволяющая управлять географически распределенной коллекцией образцов биологических материалов. Уже созданы программное обеспечение и база данных для сетевого биобанка, организованы процессы регистрации, пробоподготовки, хранения и выдачи образцов биологических материалов исследователям через цифровую платформу, — рассказали в пресс-службе.

В ближайшее время биобанк начнет тесно сотрудничать с клиническими и научно-исследовательскими организациями. На сегодняшний день его коллекция биологических материалов составляет сотни тысяч образцов. Речь идет об образцах тканей и клеточных линий, без которых невозможно создать ни один современный лекарственный препарат или диагностический тест.

— Одно из направлений — разработка и выпуск тканевых микрочипов (ТМА). Тканевый микрочип — это парафиновый блок с внедренными в него цилиндрами тканей диаметром от 0,6 до 3,0 миллиметра. Парафиновые срезы ТМА используются для гистологического, иммуногистохимического или молекулярно-генетического исследований. С их помощью в том числе разрабатываются способы диагностики коронавируса и борьбы с ним, — подчеркнули в НТИ.

Среди коллег биобанка — ФГБУ «ЦСП» ФМБА России, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ, НИИ цитологии РАН, ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи РАМН РФ, Российское общество клинической онкологии RUSSCO и другие.

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