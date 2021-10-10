Опасная связь: как смартфон влияет на мозг и психику человека

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Мобильный телефон давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Работа, дом, досуг, получение услуг, покупки, образование, контроль финансов — это теперь умещается в небольшой девайс на ладони. Но основной функцией телефона является связь. О том, насколько безопасен для здоровья длительный «симбиоз» человека и телефона, действительно ли гаджет может приводить к развитию болезней, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный невролог сети клиник «РЖД-Медицина», врач-невролог высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, профессор Дина Меркулова.

Порция для мозга

Первое крупное исследование биологического воздействия электромагнитного поля сотового телефона в России было осуществлено еще в 1997–1998 годах Институтом биофизики. Как рассказала собеседница «ВМ», тогда удалось зафиксировать факт воздействия электромагнитного поля мобильного на мозг пользователя. Это поле вызывало изменение биоэлектрической активности мозга, однако показатели совсем не выходили за рамки нормы, а отражали лишь естественный ответ.

— Другими исследователями были высказаны гипотезы о вреде нагревания тканей головного мозга вследствие использования сотового телефона. Но и это предположение не получило достаточного подтверждения, так как полученные изменения были минимальны. Если проанализировать этот пример, то становится очевидно, что головной мозг совсем ведь не беззащитен. Он покрыт оболочками, плотно защищен черепной коробкой, которая, в свою очередь, покрыта фасциями, мышцами, кожей, — все это грозно стоит на пути вредоносных влияний, допуская к мозгу лишь небольшую их порцию. Что ж, оказалось, что не все так просто, будем размышлять дальше, — добавила Меркулова.

Наряду с этим были отмечены интересные наблюдения по поводу длительного влияния телефонов на память, внимание, психику человека. Так, были высказаны предположения о небольшом снижении способности к запоминанию информации, была отмечена повышенная возбудимость при использовании телефона, особенно перед сном, что не может не сказываться на его качестве.

— И действительно, ведь постоянное яркое мелькание, смена картинки, звуковые сигналы являются прямыми раздражителями головного мозга. В доказательство этому можно привести телевизионную эпилепсию, рост которой был отмечен с широким распространением телевизоров в XX веке. Однако современные телевизоры практически не имеют такого эффекта в силу усовершенствованного устройства, но принцип работы раздражителя становится понятен, — отметила профессор.

Отдельное внимание обращает на себя постоянное навязчивое желание проверять уведомления, а также страх не выйти на связь, пропустить важный звонок. По словам собеседницы «ВМ», есть основание предполагать, что человечеством изобретен новый вид зависимости, которому совсем недавно было предложено название — номофобия — боязнь отсутствия телефона.

Согласно исследованиям журнала PsychologyToday от 2014 года, 65 процентов американцев засыпают с телефоном или кладут его у кровати, а 53 процента британцев патологически боятся остаться без мобильного. Конечно, это не может не говорить о высокой привязанности людей к гаджетам.

— Как мы видим, однозначные выводы о вреде или о безоговорочной пользе сотовых делать пока рано, однако стоит принимать во внимание даже потенциально негативные факторы, — подчеркнула Меркулова.

Полезные выводы

По словам профессора, для улучшения отношений в тандеме человек-телефон можно предпринять ряд шагов. Так, можно сократить время общения по телефону. Использование динамиков или гарнитуры при разговоре поможет держать телефон на удалении от головы.

— Прекращайте взаимодействие с сотовым как минимум за час-два до сна. Не кладите телефон под подушку или рядом с головой, ему найдется место на тумбочке или на столе. Не тратьте свободное время на бессмысленное листание новостной ленты или социальных сетей. Убедите себя, что нет ничего страшного, если вы забыли телефон дома или вы не можете немедленно выйти на связь, — добавила врач.

Таким образом, рассмотренные примеры позволяют сделать некоторые полезные выводы, применение которых способно обезопасить взаимодействие человека и телефона, а также снизить риски возможных вредных влияний. Меркулова подчеркнула, что однозначные заключения делать пока рано, нет убедительной доказательной базы, но это лишний раз подтверждает многогранность вопроса, при ответе на который необходимо учитывать все стороны.

— Главное, помнить, что на все проблемы есть свои решения и компромиссы, поэтому ваш образ жизни и отношение к ней зависит только от вас, — заключила профессор.