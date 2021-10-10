Горячие московские котлеты: как в СССР появились гамбургеры
Горячая московская котлета — она же первый советский гамбургер — появилась на улицах столицы вовсе не с приходом в нашу страну западных сетей питания. В середине 1930-х на улице Горького, как тогда называлась Тверская, были организованы точки по продаже круглых булочек с котлетами. Автором этой идеи был народный комиссар пищевой промышленности Анастас Микоян.
Гамбургеры появились в нашей столице намного раньше, чем сюда пришли популярные сети фастфуда. А именно — в 1930-е годы, когда на улице Горького, как тогда называлась Тверская, были поставлены киоски по продаже круглых булочек с котлетами. Автором этой идеи был народный комиссар пищевой промышленности Анастас Микоян.
В стране, принявшей планы по переустройству городов и сел, а также всей экономики в целом, нужно было массово выпускать и продавать качественные и недорогие продукты питания.
Чтобы народ мог полноценно жить и работать. Микоян однажды сказал: «Дать плохой обед — хуже, чем сшить плохой костюм или сделать плохие ботинки. Плохой обед вредит здоровью рабочего, а иногда отравляет обедающих».
В 1936 году Анастас Иванович по личному поручению Сталина отправился в Америку, чтобы перенимать опыт в продуктовой сфере.
В Чикаго, к примеру, находилось самое передовое на тот момент производство колбасы. Интересовали советских вождей и специалистов также американское промышленное производство овощных, мясных и рыбных консервов, готовых смесей для выпечки и других полуфабрикатов, ну и конечно, мороженого.
В своих воспоминаниях Микоян писал о том времени: «Возраставший урожай выдвинул перед нашими пищевиками новую задачу — достойно справиться с переработкой свеклы, овощей, продуктов животноводства и других видов сырья, не допустив при этом потерь и брака. Другой характерной особенностью того времени была возросшая требовательность советских потребителей к ассортименту и качеству пищевых продуктов». Причину такой разборчивости нарком видел в отмене карточной системы с 1 января 1935 года. Потребитель стал выбирать из доступных по цене товаров те, которые были наилучшими по качеству.
«К слову сказать, карточная система сильно расхолаживала и самих работников пищевой промышленности, лишая их фактически всяких стимулов к выпуску товаров лучшего качества», — утверждал Микоян.
И вот за самым передовым опытом нарком отправился в США. Провел он там два месяца, проехал в автомобилях и поездах около 20 тысяч километров по всей стране.
Посещал самые разные предприятия, имеющие отношение к переработке продуктов, производству тары и необходимой техники, а также супермаркеты и кафетерии. В воспоминаниях Микоян подробно перечисляет увиденное: «…завод по замораживанию уток; заводы по производству мясных и рыбных консервов; хлебопекарный завод; завод по производству сухарей и бисквитов; заводы по производству сухого молока и майонезов; завод по производству хлопьев и взорванных зерен; комбинат по производству шоколада и конфет и упаковке кофе, чая, какао…»
После возвращения одним из самых известных достижений Микояна на посту наркома пищевой промышленности стало строительство Микояновского мясокомбината, тогда еще называвшегося «Первый московский колбасный завод».
31 декабря 1933 года все девять цехов начали выпускать продукцию, а через год мясокомбинату было присвоено имя Микояна. Мясокомбинат послужил прообразом для множества предприятий на территории СССР.
29 апреля 1936 года Микоян подписал приказ по Наркому пищевой промышленности о производстве новых мясных продуктов: колбас «Докторской», «Любительской», «Чайной», «Телячьей» и «Краковской», «Молочных сосисок» и «Охотничьих колбасок».
В Советском Союзе использовали закупленную в Америке по инициативе Микояна технику для производства колбас, и именно по его распоряжениям лучшими специалистами страны, врачами, сотрудниками ВНИИ мясной промышленности были разработаны десятки марок колбас, в частности «Докторская», «Любительская», «Чайная» и «Брауншвейгская», и созданы ГОСТы на колбасные изделия, деликатесы, консервы и полуфабрикаты, которые стали неотъемлемой частью советского стола.
Микоян признавался, что его очень заинтересовал американский уличный фастфуд, прежде всего «массовое машинное производство стандартных котлет, которые в горячем виде продавались вместе с булочкой — так называемые «хамбургеры» — прямо на улице в специальных киосках. Я заказал образцы машин, производящих такие котлеты, а также уличных жаровен. В 1937 г. мы перенесли этот опыт в некоторые наши крупные города — Москву, Ленинград, Баку, Харьков и Киев, обязав местную хлебопекарную промышленность наладить производство специальных булочек, а предприятия мясной промышленности — освоить массовое производство котлет по единому стандарту и развозку их в торговую сеть в охлажденном виде.
Были построены и специальные киоски для уличной продажи котлет, по закупленным образцам освоено производство электрических и газовых жаровен. Продажа горячих котлет была встречена у нас очень хорошо потребителями, и торговля пошла бойко. Лишь война помешала прочно и широко привить это начинание в нашей стране».
На выданную ему валюту нарком заказал у американцев 25 машин, которые, как они уверяли, могли изготовлять два миллиона таких котлет в день (в советском производстве получалось в разы меньше). Уже через несколько месяцев на московских, ленинградских, бакинских, харьковских и киевских центральных улицах появятся киоски, где будут продавать гамбургеры, разогретые продавцами на газовых или электрожаровнях, а Наркомпищепром будет рекламировать вкусные «Горячие московские котлеты с булочкой». Стоил один такой советский «хамбургер» 50 копеек.
Запивать советский гамбургер предполагалось (вместо не приобретенной в Америке кока-колы) отечественным лимонадом или квасом.
В одном из своих выступлений, подводя итоги своих свершений, Микоян сказал: «В Москве за последнее время появился новый вид продукции пищевой промышленности — горячая московская котлета. Эти котлеты приготовляются машинным способом на Московском мясокомбинате. Маленькая машина выпускает 1500 котлет в час. Население Москвы сейчас ежедневно потребляет 400 с лишним тысяч готовых котлет». Но затея с гамбургерами как таковыми все же не прижилась.
Сначала булочку заменили двумя кусками хлеба, а потом остались одни котлеты «Московские», которые народная молва окрестила «микояновскими».
«Книга о вкусной и здоровой пище» сообщала читателям: «Среди рубленых мясных полуфабрикатов имеются котлеты: московские, любительские, пожарские и киевские. Московская котлета, по форме круглая, весит 50 г.
Хорошей, свежей, освобожденной от жил говядины в ней 25 г, жира 4,47 г, хлеба пшеничного 7 г, сухарной муки (для панировки) 2 г, лука 0,5 г, перца молотого 0,03 г, соли 1 г, воды 10 г».
Их подавали в бесчисленных столовых разных предприятий, вузов и научно-исследовательских институтов, продавали в магазинах «Кулинария». И вот как раз «микояновские котлеты» пережили все, оставшись одним из самых известных изделий советской массовой кухни.
ДОСЬЕ
Анастас Иванович Микоян, 1895–1978, революционер, государственный и партийный деятель СССР. В 1964– 1965 годах — председатель Президиума Верховного Совета СССР. С 1937 года — заместитель, в 1955–1964 годах — первый заместитель главы правительства СССР. В 1926–1955 годах (за исключением 1949–1953 годов) последовательно занимал ряд министерских (наркомовских до 1946 года) должностей, преимущественно в сфере торговли, в особенности внешней. Один из наиболее влиятельных советских политиков, Микоян начал свою карьеру еще при живом Ленине и ушел в отставку лишь при Брежневе.
В конце 1970-х годов завистники даже сложили про него поговорку: «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича». Герой Социалистического Труда. Кавалер шести орденов Ленина.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Самую первую бургерную открыли в Канзасе Билли Инграм и Уолтер Андерсон в 1921 году. Заведение называлось White Сastle и положило начало первой в мире сети фастфуда. По легенде, Инграм был уроженцем германского Гамбурга, поэтому и на вывеске значилось Hamburger (гамбургский). Местные жители поначалу отнеслись к новому блюду с недоверием. Но основатели провернули отличный рекламный трюк: специально нанятые люди в белых халатах приобретали гамбургеры, создавая у обывателя впечатление, что даже медики доверяют качеству пищи в заведении. В 40-х компания несколько утратила свои позиции на рынке фастфуда, уступив более напористым конкурентам.