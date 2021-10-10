Горячие московские котлеты: как в СССР появились гамбургеры

Фото: Валентин Соболев / ИТАР-ТАСС

Горячая московская котлета — она же первый советский гамбургер — появилась на улицах столицы вовсе не с приходом в нашу страну западных сетей питания. В середине 1930-х на улице Горького, как тогда называлась Тверская, были организованы точки по продаже круглых булочек с котлетами. Автором этой идеи был народный комиссар пищевой промышленности Анастас Микоян.

Гамбургеры появились в нашей столице намного раньше, чем сюда пришли популярные сети фастфуда. А именно — в 1930-е годы, когда на улице Горького, как тогда называлась Тверская, были поставлены киоски по продаже круглых булочек с котлетами. Автором этой идеи был народный комиссар пищевой промышленности Анастас Микоян.

В стране, принявшей планы по переустройству городов и сел, а также всей экономики в целом, нужно было массово выпускать и продавать качественные и недорогие продукты питания.

Чтобы народ мог полноценно жить и работать. Микоян однажды сказал: «Дать плохой обед — хуже, чем сшить плохой костюм или сделать плохие ботинки. Плохой обед вредит здоровью рабочего, а иногда отравляет обедающих».

Фото: из книги Нами Микоян «Своими глазами»

В 1936 году Анастас Иванович по личному поручению Сталина отправился в Америку, чтобы перенимать опыт в продуктовой сфере.

В Чикаго, к примеру, находилось самое передовое на тот момент производство колбасы. Интересовали советских вождей и специалистов также американское промышленное производство овощных, мясных и рыбных консервов, готовых смесей для выпечки и других полуфабрикатов, ну и конечно, мороженого.

В своих воспоминаниях Микоян писал о том времени: «Возраставший урожай выдвинул перед нашими пищевиками новую задачу — достойно справиться с переработкой свеклы, овощей, продуктов животноводства и других видов сырья, не допустив при этом потерь и брака. Другой характерной особенностью того времени была возросшая требовательность советских потребителей к ассортименту и качеству пищевых продуктов». Причину такой разборчивости нарком видел в отмене карточной системы с 1 января 1935 года. Потребитель стал выбирать из доступных по цене товаров те, которые были наилучшими по качеству.

«К слову сказать, карточная система сильно расхолаживала и самих работников пищевой промышленности, лишая их фактически всяких стимулов к выпуску товаров лучшего качества», — утверждал Микоян.

И вот за самым передовым опытом нарком отправился в США. Провел он там два месяца, проехал в автомобилях и поездах около 20 тысяч километров по всей стране.

Посещал самые разные предприятия, имеющие отношение к переработке продуктов, производству тары и необходимой техники, а также супермаркеты и кафетерии. В воспоминаниях Микоян подробно перечисляет увиденное: «…завод по замораживанию уток; заводы по производству мясных и рыбных консервов; хлебопекарный завод; завод по производству сухарей и бисквитов; заводы по производству сухого молока и майонезов; завод по производству хлопьев и взорванных зерен; комбинат по производству шоколада и конфет и упаковке кофе, чая, какао…»

После возвращения одним из самых известных достижений Микояна на посту наркома пищевой промышленности стало строительство Микояновского мясокомбината, тогда еще называвшегося «Первый московский колбасный завод».

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31 декабря 1933 года все девять цехов начали выпускать продукцию, а через год мясокомбинату было присвоено имя Микояна. Мясокомбинат послужил прообразом для множества предприятий на территории СССР.

29 апреля 1936 года Микоян подписал приказ по Наркому пищевой промышленности о производстве новых мясных продуктов: колбас «Докторской», «Любительской», «Чайной», «Телячьей» и «Краковской», «Молочных сосисок» и «Охотничьих колбасок».

В Советском Союзе использовали закупленную в Америке по инициативе Микояна технику для производства колбас, и именно по его распоряжениям лучшими специалистами страны, врачами, сотрудниками ВНИИ мясной промышленности были разработаны десятки марок колбас, в частности «Докторская», «Любительская», «Чайная» и «Брауншвейгская», и созданы ГОСТы на колбасные изделия, деликатесы, консервы и полуфабрикаты, которые стали неотъемлемой частью советского стола.

Микоян признавался, что его очень заинтересовал американский уличный фастфуд, прежде всего «массовое машинное производство стандартных котлет, которые в горячем виде продавались вместе с булочкой — так называемые «хамбургеры» — прямо на улице в специальных киосках. Я заказал образцы машин, производящих такие котлеты, а также уличных жаровен. В 1937 г. мы перенесли этот опыт в некоторые наши крупные города — Москву, Ленинград, Баку, Харьков и Киев, обязав местную хлебопекарную промышленность наладить производство специальных булочек, а предприятия мясной промышленности — освоить массовое производство котлет по единому стандарту и развозку их в торговую сеть в охлажденном виде.

Были построены и специальные киоски для уличной продажи котлет, по закупленным образцам освоено производство электрических и газовых жаровен. Продажа горячих котлет была встречена у нас очень хорошо потребителями, и торговля пошла бойко. Лишь война помешала прочно и широко привить это начинание в нашей стране».

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На выданную ему валюту нарком заказал у американцев 25 машин, которые, как они уверяли, могли изготовлять два миллиона таких котлет в день (в советском производстве получалось в разы меньше). Уже через несколько месяцев на московских, ленинградских, бакинских, харьковских и киевских центральных улицах появятся киоски, где будут продавать гамбургеры, разогретые продавцами на газовых или электрожаровнях, а Наркомпищепром будет рекламировать вкусные «Горячие московские котлеты с булочкой». Стоил один такой советский «хамбургер» 50 копеек.

Запивать советский гамбургер предполагалось (вместо не приобретенной в Америке кока-колы) отечественным лимонадом или квасом.

В одном из своих выступлений, подводя итоги своих свершений, Микоян сказал: «В Москве за последнее время появился новый вид продукции пищевой промышленности — горячая московская котлета. Эти котлеты приготовляются машинным способом на Московском мясокомбинате. Маленькая машина выпускает 1500 котлет в час. Население Москвы сейчас ежедневно потребляет 400 с лишним тысяч готовых котлет». Но затея с гамбургерами как таковыми все же не прижилась.

Сначала булочку заменили двумя кусками хлеба, а потом остались одни котлеты «Московские», которые народная молва окрестила «микояновскими».

«Книга о вкусной и здоровой пище» сообщала читателям: «Среди рубленых мясных полуфабрикатов имеются котлеты: московские, любительские, пожарские и киевские. Московская котлета, по форме круглая, весит 50 г.

Хорошей, свежей, освобожденной от жил говядины в ней 25 г, жира 4,47 г, хлеба пшеничного 7 г, сухарной муки (для панировки) 2 г, лука 0,5 г, перца молотого 0,03 г, соли 1 г, воды 10 г».

Их подавали в бесчисленных столовых разных предприятий, вузов и научно-исследовательских институтов, продавали в магазинах «Кулинария». И вот как раз «микояновские котлеты» пережили все, оставшись одним из самых известных изделий советской массовой кухни.

ДОСЬЕ

Анастас Иванович Микоян, 1895–1978, революционер, государственный и партийный деятель СССР. В 1964– 1965 годах — председатель Президиума Верховного Совета СССР. С 1937 года — заместитель, в 1955–1964 годах — первый заместитель главы правительства СССР. В 1926–1955 годах (за исключением 1949–1953 годов) последовательно занимал ряд министерских (наркомовских до 1946 года) должностей, преимущественно в сфере торговли, в особенности внешней. Один из наиболее влиятельных советских политиков, Микоян начал свою карьеру еще при живом Ленине и ушел в отставку лишь при Брежневе.

В конце 1970-х годов завистники даже сложили про него поговорку: «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича». Герой Социалистического Труда. Кавалер шести орденов Ленина.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Самую первую бургерную открыли в Канзасе Билли Инграм и Уолтер Андерсон в 1921 году. Заведение называлось White Сastle и положило начало первой в мире сети фастфуда. По легенде, Инграм был уроженцем германского Гамбурга, поэтому и на вывеске значилось Hamburger (гамбургский). Местные жители поначалу отнеслись к новому блюду с недоверием. Но основатели провернули отличный рекламный трюк: специально нанятые люди в белых халатах приобретали гамбургеры, создавая у обывателя впечатление, что даже медики доверяют качеству пищи в заведении. В 40-х компания несколько утратила свои позиции на рынке фастфуда, уступив более напористым конкурентам.