Фальшивые тесты приведут к аресту: как мошенники подделывают исследования на ковид

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице участились случаи продажи поддельных ПЦР-тестов с отрицательным результатом и отводов от вакцинации. Об этом сообщили на днях в МВД России. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, как работают такие преступники.

Найти мошенников в сети оказалось очень просто. Достаточно ввести в поисковой строке браузера словосочетание «Купить отрицательный ПЦР-тест», и появляется большой список сайтов, предлагающих эту услугу.

Перехожу по ссылке на первый попавшийся сайт. По оформлению страница похожа на портал обычной частной клиники: фотографии улыбчивых врачей, положительные отзывы клиентов. Захожу в интересующий меня раздел. Так, кроме поддельных ПЦР-тестов, здесь готовы предоставить фальшивые больничные листы, справки о медицинском отводе от прививок и результаты проверки на антитела. На сайте нет ни адреса, ни юридического наименования организации. Только номер телефона. Звоню по нему.

— Добрый день, могу я оформить ПЦР-тест без сдачи самого анализа?

— Да, конечно, — отвечает мужской голос. — Пришлите ваши ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта. Скажите, какая вам нужна дата сдачи анализа и дата результатов. Все сделаем за час. Стоить будет 500 рублей.

— А я смогу получить по нему QR-код для прохода в COVID Free зоны в аэропорту?

— Такой тест будет стоить дороже. Он с подтверждением и занесением в реестры. Уже 1000 рублей. Но сделаем так же быстро.

Тесты с подтверждением пользуются большим спросом. Люди покупают их, чтобы пройти в самолет на международный рейс, показать работодателю или посетить концерт или фестиваль, который объявил что все участники должны иметь QR-коды.

Оплату мошенники принимают либо наличными, при встрече с «курьером», либо через интернет. Но перевести деньги просят не на карту, а через электронный платежный сервис. Он конвертирует рубли в криптовалюту и отправляет ее на счет производителя поддельных справок. Так мошенников сложнее отследить. Но их все равно находят и привлекают к ответственности.

— Изготовитель таких поддельных справок и бланков о прохождении тестирования будет отвечать перед законом по 328-й статье Уголовного кодекса России. Наказание здесь может быть до двух лет лишения свободы, — рассказал «Вечерней Москве» специалист по гражданскому и уголовному праву Кирилл Чернявский.

Он добавил, что покупатель поддельного теста тоже может быть привлечен к административной ответственности, если будет доказан его умысел. Тогда человеку грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей. Однако если человек получил поддельную справку не по своей воле, а стал жертвой обмана, то его не накажут

КСТАТИ

Полицейские активно борются с подделкой медицинских документов. Только за первые шесть месяцев 2021 года уже было возбуждено 44 уголовных дела, связанных с липовыми сертификатами вакцинации, ПЦР-тестами, справками о противопоказаниях к прививкам и наличии антител.