Как вычислить настоящее молоко

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11 октября на сетевом телевидении «Вечерней Москвы» в рамках конкурса «Московское качество — 2021» прошел круглый стол «Правда и мифы о молоке».

В этом году горожане, в частности, выбирают лучших, на их взгляд, производителей молока и молочных продуктов, включая сыр. А к качеству «молочки» все больше вопросов.

— Если хотите купить натуральный молочный продукт, то выбирайте его на полке с надписью «БЗМЖ» — без заменителей молочного жира, — советует руководитель научно-консультационного центра Регистра системы сертификации персонала Ирина Макеева. — Второй момент: обращайте внимание на упаковку, внимательно изучая ее со всех сторон. Вполне может оказаться, что вместо слова «сыр» там будет написано «молокосодержащий продукт». Это значит, что настоящим, привычным нам сыром он не является.

Марина Петрова, председатель экспертного совета конкурса «Московское качество» в категории «Молоко и молочные продукты», добавила:

— Проголосовать на конкурсе «Московское качество — 2021» можно на сайте Московской торгово-промышленной палаты mostpp.ru до 30 октября. Затем наши эксперты проверят продукцию производителей, которые в голосовании лидируют. Насколько она на самом деле качественна? Можно ли ей доверять? И лишь после этого в середине ноября будут названы победители конкурса.