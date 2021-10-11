Любители литературы получили свой сквер

Директор Центральной городской деловой библиотеки Наталья Забелина и глава управы Алексеевского района Вадим Бужгулашвили на открытии скульптурной композиции «Книги — корабли мысли» в новом Литературном сквере / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В понедельник, 11 октября в Северо-Восточном округе столицы открылась необычная зона отдыха — литературный сквер. «Вечерняя Москва» одной из первых прогулялась по нему.

Новое общественное пространство для интеллектуального и просто приятного отдыха разместилось на улице Бориса Галушкина у Центральной городской деловой библиотеки.

Как вспоминает жительница Алексеевского района Марина Воробьева, раньше здесь вообще ничего не было, кроме большого газона.

— А сегодня у жителей района появился необычный литературный сквер. И я думаю, он единственный во всей Москве, — говорит Марина Александровна. — Я часто хожу в библиотеку и теперь стану постоянным посетителем этого чудесного и необычного места.

Новая зона отдыха представляет собой единый ансамбль: две архитектурные композиции выполнены из темного дерева в виде больших книжных шкафов. Они не только украшают площадь, но и служат для размещения книжного ассортимента — рядом расположены ряды скамеек, на которых в теплое время года можно удобно расположиться с книгой. В дни проведения концертных мероприятий на новой сцене скамейки превратятся в зону для размещения зрителей. А изюминкой литературного сквера стала архитектурно-декоративная композиция в виде раскрытой книги, выполненная студией скульпторов Согоян.

К слову, литературный сквер — это не только благоустроенная территория, это еще и новый формат работы Центральной городской деловой библиотеки со своими читателями. Сотрудники библиотеки надеются, что литературный сквер станет центром притяжения книголюбов и объединит людей самого разного возраста — взрослых и молодых, которые только открывают для себя огромный и богатый мир литературы.

В дальнейшем в литературном сквере запланировано проведение разнообразных программ. Здесь можно будет не только пообщаться с единомышленниками, обсудить прочитанные литературные новинки, но и стать участником различных досуговых мероприятий: концертов, встреч с интересными людьми, театральных лекториев, которые намерены организовывать с учетом интересов и культурных запросов жителей Алексеевского района.

— Сотрудники библиотеки ежедневно стараются делать все, чтобы нашим читателям было комфортно к нам приходить, — говорит директор Центральной городской деловой библиотеки Наталья Забелина. — Мы стремимся к тому, чтобы наши читатели не чувствовали себя в библиотеке гостями, для нас это важно. Все они близкие и родные люди, а значит, в стенах библиотеки они должны чувствовать себя как дома.

Как рассказала «ВМ» москвичка Ирина Иванова, в местную библиотеку она всегда ходит с удовольствием.

— Я живу в этом районе уже больше двадцати лет и являюсь активным участником проекта «Московское долголетие». А в свободное время пробую себя в писательском ремесле, — говорит Ирина Алексеевна. — Поэтому библиотека для меня — это как второй дом, где я черпаю вдохновение. Теперь за ним буду приходить и в этот замечательный литературный сквер.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Бужгулашвили, глава управы Алексеевского района:

— Идея создания литературного сквера появилась еще в 2018 году. Уже через год была разработана концепция литературного пространства, которая многократно обсуждалась с жителями Алексеевского района. Сквер должен был открыться в 2020 году, но, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы. И вот настал момент, когда наш район обогатился еще одним культурным местом.