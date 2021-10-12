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Как проходит благоустройство у станций БКЛ

Василиса Чернявская 

Общество
Как проходит благоустройство у станций БКЛ
Визуализация благоустройства территории Сокольнической площади между выходом из станции метро и парком «Сокольники»: липовая аллея и фигурные скамейки для отдыха москвичей / Фото: Stroi.mos.ru

В понедельник, 11 октября, в столичном Стройкомплексе рассказали о благоустройстве территорий у станций Большой кольцевой линии метро.

За два года кольцо обещают замкнуть, Москва получит дополнительные маршруты и красивые станции, а вместе с ними и новыми центрами притяжения, например, «Сокольники».

— Здесь работы ведут с учетом пожеланий местных жителей, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Столичное архитектурное бюро разработало концепцию, изучив всю историю Сокольнической площади. Особенно важно и то, что 90 лет назад первые работы по сооружению метро начинались именно здесь.

Транзитная зона между станциями Большой кольцевой и Сокольнической линий станет уютной живописной липовой аллеей. Фигурные скамейки, похожие на исторические фонари и мощение красной плиткой — такой станет площадь, на которой также появятся удобные остановки для ожидания наземного транспорта.

Пространство у других станций, которые войдут в состав северо-восточного участка Большого кольца также приведут в порядок. Особое внимание коммунальщики уделят обустройству подходов к станциям и созданию понятной для пассажиров навигации, которая позволит сориентироваться при появлении новых маршрутов в подземке.

Многое сделано уже сейчас. Около «Петровского парка» создали комфортное общественное пространство, где можно проводить городские мероприятия и отдыхать. Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, оборудованы семь велопарковок.

В этом году работы прошли и у станции «Проспект Вернадского» Большого кольца. Здесь появился новый пешеходный маршрут между парком 50-летия Октября и станцией новой линии.

Особое внимание уделят и территории вокруг реконструируемой «Каховской». Как сообщил Андрей Бочкарев, возле станции разобьют цветники, установят скамейки и урны, оборудуют велопарковки. Похожие проекты разрабатываются и для других станций Большого кольца: «Аминьевской», «Давыд кова», «Электрозаводской», «Мичуринского проспекта», «Воронцовской» и «Кунцевской».

Работы идут и у других транспортных узлов. Например, у уже построенной «Бутырской» на Люблинско-Дмитровской ветке. Парковки для машин и велосипедов, цветники и зеленые газоны — такой станет территория у этой станции. Здесь же высадят деревья.

— В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций метро обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог, — рассказал Петр Бирюков. — А на маршрутах к метро поставят лавочки разных модификаций.

КСТАТИ

С открытием станции «Народное Ополчение» в районе Хорошево-Мневники возрос поток пешеходов, поэтому власти привели в порядок существующие маршруты и проложили новые.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Столичные власти уделяют внимание не только благоустройству у метро. В работе также территории у МЦД, МЦК и вокруг новых транспортных узлов.

ЦИФРА

12 участков вокруг станций Большой кольцевой линии метрополитена приведут в порядок в этом году.

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