Мировые ребята: московские студенты взяли золото на чемпионате по программированию ICPC

Золотые призеры прошедшего в столице чемпионата по программированию (сидят слева направо) Евгений Белых и Андрей Сергунин с их наставником Михаилом Трофимовым (стоит слева) и руководителем команды Алексеем Малеевым / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В финале престижного международного студенческого чемпионата по программированию ICPC москвичи взяли золото. «Вечерняя Москва» узнала, какие перспективы ждут триумфаторов.

Международный чемпионат по программированию ICPC проходил на прошлой неделе в Центральном выставочном зале «Манеж», и в нем участвовали 118 команд из 42 стран мира.

Руководитель команды МФТИ Алексей Малеев рассказал, что отборочный этап чемпионата прошел два года назад.

— В 2019 году в городе Порту объявили, что в 2020-м чемпионат пройдет в Москве. Но тогда мир остановился из-за пандемии, соревнование отложили. И вот финал-2020 наконец состоялся. Прошло много времени. Студенты, которых готовили к состязанию, уже подросли. Магистры стали аспирантами. Один из участников даже успел жениться. И, к сожалению, в этом году из-за пандемии также приехали не все сильные команды — ребята из Китая и Японии не смогли покинуть свои страны.

Тренер команды Михаил Тихомиров отмечает, что из-за пандемии изменились некоторые правила чемпионата. Обычно у каждой команды было по одному компьютеру. В этот раз из-за санитарных ограничений каждый участник работал на своем.

Сами состязания продолжались пять часов. Каждая команда выполняла свой комплект задач — их в этом году было пятнадцать.

— При этом по традиции золотые медали получила первая четверка команд, — объяснил Тихомиров. — Затем четыре серебряных и четыре бронзовых медалиста. В сумме получается 12 команд-призеров.

Студенты МФТИ Александр Голованов, Андрей Сергунин и Евгений Белых завоевали золото. И это, кстати, не первые медали ребят. На их счету уже есть награды этого же соревнования, которые они получали несколькими годами ранее.

— Золотые медали — это веха, к которой участники идут долгие годы, — поделился тренер команды Михаил Тихомиров. — Начинают обычно еще в школе. В вузе долго тренируются. Весь собранный опыт им помогает. Золотую медаль финала можно считать огромным успехом, достойным завершением карьеры для тех, кто из-за возраста не сможет участвовать в чемпионате.

Андрей Сергунин и Евгений Белых вспоминают, что завоеванное золото они никак не праздновали — слишком устали в тот день. Однако они понимают, что победа — это большое достижение, которое открывает перед ними много профессиональных возможностей.

— Столичные ИТ-компании уже приглашают нас на работу, — говорит Сергунин. — Надо отметить, что многие участвуют в подобных олимпиадах и чемпионатах для дальнейшего трудоустройства. Мы не исключение. Сейчас работаем в небольшой, но приятной организации. Большинство наших коллег — такие же участники чемпионата и олимпиад. Кстати, один из организаторов тоже золотой медалист. Нас это и привлекло.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— Для нас важно, что в этом году именно Москва стала площадкой, на которой встретились лучшие молодые разработчики со всего мира. Для российской столицы ИТ — одна из основных отраслей экономики и реальный инструмент управления городом. Уверена, что все участники финала — будущие ИТ-лидеры, которым предстоит создавать новые цифровые сервисы для миллионов пользователей как в крупных корпорациях, так и в собственных компаниях и стартапах. Мы сделали все возможное, чтобы финал ICPC прошел на высоком организационном уровне.

СПРАВКА

ICPC — старейшее и самое престижное командное ИТ-соревнование в мире. Оно проводится с 1977 года. Из почти 60 тысяч участников отборочного тура в финал попадают лучшие из лучших — примерно один процент студентов. Перед участниками ставят определенные задачи: им надо разработать алгоритм для эффективного решения определенной проблемы, с нуля написать программу. Побеждает тот, кто выполнит больше заданий и сделает это быстрее соперников.