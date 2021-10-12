Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Формула любви Марка Захарова

Дарья Завгородняя

Общество
Формула любви Марка Захарова
Марк Захаров стал художественным руководителем и главным режиссером «Ленкома» в 1973 году / Фото: YouTube / Документальное кино на Первом

В среду, 13 октября, Марку Захарову исполнилось бы 87 лет. Но два года назад театральная Москва осиротела: великого режиссера не стало.

Остались его фильмы. Остался театр, где легендарные «Юнона и Авось» на днях отметят сорокалетний юбилей. Спектакли, поставленные Захаровым, идут с неизменным аншлагом. Осталась целая плеяда звезд театра и кино, которых вырастил художественный руководитель «Ленкома». Их очень много.

Мне повезло несколько лет назад познакомиться с Марком Анатольевичем лично, взять у него интервью. Довольно часто знаменитые и заслуженные люди держатся высокомерно — особенно с молодыми журналистами. Критикуют вопросы, отказываются отвечать. Я сильно этого боялась, тем более разговор предстоял в прямом радиоэфире. Но режиссер совершенно развеял глупые опасения: оказался добросердечным, ироничным, проницательным и очень мудрым собеседником — как его фильмы, которые мы знаем наизусть. Эта идентичность личности художника и его творчества на первый взгляд изумляла. Хотя чему удивляться? Вот такой масштаб у этой личности.

— Да, Марк Захаров — явление огромного значения, — рассказала «ВМ» дочь режиссера, народная артистка России, актриса театра «Ленком» Александра Захарова. — Он создал театр, которого никогда не было, нет и, наверное, уже не будет… Потихоньку снимаются спектакли, им поставленные. Наступают другие времена. Ведь «Ленком» — уникальный авторский театр, который Марк Анатольевич строил 46 лет. Он вырастил несколько поколений блестящих актеров — то, что не удалось даже великому Георгию Товстоногову.

Первое поколение нашего театра, которое именно не пригласил, а вырастил Захаров, это Караченцов, Абдулов, Янковский. Понемногу в театр подтянулись великие «старики» — Татьяна Пельтцер, Леонид Броневой, Евгений Леонов. Обаяние, талант художественного руководителя притягивали лучших. Потом Захаров воспитал следующее — уже мое — поколение: Александр Лазарев, Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Сергей Степанченко. Сегодня на сцену вышли новые молодые ученики отца — Антон Шагин, Дмитрий Гизбрехт.

Александра Захарова отметила, что официальное присвоение «Ленкому» имени ее отца было очень справедливым решением.

— Марк Захаров был для нас всем, — признался «ВМ» актер театра «Ленком» Александр Лазарев. — Наш худрук был и наставником, и учителем, и отцом. Своим творческим успехом я обязан ему бесконечно. Обратите внимание, практически все артисты, которых он вывел в люди, стали звездами первой величины. Будучи человеком колоссального таланта, Марк Захаров умел разглядеть, почувствовать одаренность в других. Фильмы, снятые Захаровым, «встроились» уже в наш национальный менталитет.

Лазарев заверил нас, что «Ленком» сегодня старается бережно относиться также и к театральному наследию великого мастера. Сохранять в репертуаре знаменитые захаровские постановки — «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Королевские игры», «Поминальная молитва».

— Эти спектакли — золотой фонд русской культуры, они имеют право на долгую и счастливую жизнь на сцене, — отметил актер.

ДОСЬЕ

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955-м окончил актерский факультет ГИТИСа (курс И. М. Раевского). В 1965 году Валентин Плучек пригласил режиссера в Театр сатиры, где в 1967-м Захаров поставил свой знаменитый спектакль «Доходное место» А. Н. Островского. В 1973 году Захаров возглавил Театр имени Ленинского комсомола. С приходом Марка Анатольевича театр стал одним из самых популярных не только в столице, но и в стране.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Все мнения
О проекте