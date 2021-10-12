Формула любви Марка Захарова

Марк Захаров стал художественным руководителем и главным режиссером «Ленкома» в 1973 году / Фото: YouTube / Документальное кино на Первом

В среду, 13 октября, Марку Захарову исполнилось бы 87 лет. Но два года назад театральная Москва осиротела: великого режиссера не стало.

Остались его фильмы. Остался театр, где легендарные «Юнона и Авось» на днях отметят сорокалетний юбилей. Спектакли, поставленные Захаровым, идут с неизменным аншлагом. Осталась целая плеяда звезд театра и кино, которых вырастил художественный руководитель «Ленкома». Их очень много.

Мне повезло несколько лет назад познакомиться с Марком Анатольевичем лично, взять у него интервью. Довольно часто знаменитые и заслуженные люди держатся высокомерно — особенно с молодыми журналистами. Критикуют вопросы, отказываются отвечать. Я сильно этого боялась, тем более разговор предстоял в прямом радиоэфире. Но режиссер совершенно развеял глупые опасения: оказался добросердечным, ироничным, проницательным и очень мудрым собеседником — как его фильмы, которые мы знаем наизусть. Эта идентичность личности художника и его творчества на первый взгляд изумляла. Хотя чему удивляться? Вот такой масштаб у этой личности.

— Да, Марк Захаров — явление огромного значения, — рассказала «ВМ» дочь режиссера, народная артистка России, актриса театра «Ленком» Александра Захарова. — Он создал театр, которого никогда не было, нет и, наверное, уже не будет… Потихоньку снимаются спектакли, им поставленные. Наступают другие времена. Ведь «Ленком» — уникальный авторский театр, который Марк Анатольевич строил 46 лет. Он вырастил несколько поколений блестящих актеров — то, что не удалось даже великому Георгию Товстоногову.

Первое поколение нашего театра, которое именно не пригласил, а вырастил Захаров, это Караченцов, Абдулов, Янковский. Понемногу в театр подтянулись великие «старики» — Татьяна Пельтцер, Леонид Броневой, Евгений Леонов. Обаяние, талант художественного руководителя притягивали лучших. Потом Захаров воспитал следующее — уже мое — поколение: Александр Лазарев, Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Сергей Степанченко. Сегодня на сцену вышли новые молодые ученики отца — Антон Шагин, Дмитрий Гизбрехт.

Александра Захарова отметила, что официальное присвоение «Ленкому» имени ее отца было очень справедливым решением.

— Марк Захаров был для нас всем, — признался «ВМ» актер театра «Ленком» Александр Лазарев. — Наш худрук был и наставником, и учителем, и отцом. Своим творческим успехом я обязан ему бесконечно. Обратите внимание, практически все артисты, которых он вывел в люди, стали звездами первой величины. Будучи человеком колоссального таланта, Марк Захаров умел разглядеть, почувствовать одаренность в других. Фильмы, снятые Захаровым, «встроились» уже в наш национальный менталитет.

Лазарев заверил нас, что «Ленком» сегодня старается бережно относиться также и к театральному наследию великого мастера. Сохранять в репертуаре знаменитые захаровские постановки — «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Королевские игры», «Поминальная молитва».

— Эти спектакли — золотой фонд русской культуры, они имеют право на долгую и счастливую жизнь на сцене, — отметил актер.

ДОСЬЕ

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955-м окончил актерский факультет ГИТИСа (курс И. М. Раевского). В 1965 году Валентин Плучек пригласил режиссера в Театр сатиры, где в 1967-м Захаров поставил свой знаменитый спектакль «Доходное место» А. Н. Островского. В 1973 году Захаров возглавил Театр имени Ленинского комсомола. С приходом Марка Анатольевича театр стал одним из самых популярных не только в столице, но и в стране.