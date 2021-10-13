Фоторобот по ДНК: как биоинформатика помогает раскрывать преступления

Фото: YouTube / Parabon

На днях сотрудники американской компании смогли частично расшифровать ДНК трех египетских мумий. По полученным данным они определили, как выглядели их лица.

Эти мумии древнеегипетских мужчин нашли в Абусир эль-Мелеке. Так называется доисторический город, который находился к югу от современного Каира. Мужчин захоронили между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры. Что означает, что им скорее всего более двух тысяч лет.

Изначально немецкие ученые из Института Макса Планка трудились над восстановлением их генома. Успехов они смогли достичь только в 2017 году. Тогда за дело взялись уже их американские коллеги. Они выяснили, что все трое мужчин были погребены в возрасте 25 лет. При помощи технологий ДНК-фенотипирования удалось узнать, что у этих мумий при жизни была светло-коричневая кожа, темные глаза и черные волосы. Также, загрузив все собранные данные в специальную программу, они создали трехмерные модели лиц. Внешне они гораздо больше похожи на жителей Средиземноморья и Ближнего Востока, чем на современных египтян.

Подобные технологии уже используются не только для воссоздания лиц из далекого прошлого. ДНК-фенотипированием активно пользуются правоохранительные органы.

— Мы уже четыре года работаем совместно с коллегами из Беларуси в рамках программы «ДНК-идентификация», — рассказывает научный руководитель ФГБУН «Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова» Николай Янковский. — Разработанные технологии позволяют определить по ДНК цвет глаз, волос, а также возраст человека. Причем с точностью до 4 лет. Определяется также его предрасположенность к сердечно-сосудистым, онкологическим и ряду других заболеваний. Мы уже проанализировали порядка 35 тысяч образцов ДНК, принадлежащих представителям 130 народов России.

То есть мы уверенно движемся к созданию генетической карты, которая поможет следственным органам. По ней можно будет определять, в какой местности следует искать корни того или иного подозреваемого.

Известен случай, когда благодаря работе ученых преступник сдался властям сам. Его фоторобот был составлен настолько точно, что, увидев, как картинка распространяется в СМИ по всей стране, подозреваемый не выдержал и пришел в полицию с повинной. Это произошло в США, но подобная система успешно осваивается и в России. Планируется, что к 2024 году специалисты МВД с помощью нейронных сетей смогут легко и быстро создавать портреты подозреваемых с помощью ДНК.

— Такие технологии весьма полезны для работы как правоохранительных органов, так и специальных служб, — комментирует «Вечерке» заслуженный сотрудник органов ФСБ Владимир Тумин. — Многие преступления могли бы быть раскрыты.

Фото: Pixabay

Увидеть Лолу и денисовца

Генетики уже давно стараются воссоздать внешность других видов человека или потерянных цивилизаций. Об этом опыте «Вечерней Москве» рассказал антрополог Сергей Жданов.

Правикинг

Художник-криминалист из Швеции Оскар Нильсон в 2020 году представил 3D-модель образа человека из каменного века. В 2012 году было обнаружено древнее захоронение. Там нашли более 10 черепов древних людей без нижней челюсти. Нильсон использовал компьютерную томографию, сведения из ДНК и создал 3D-модель мужчины, который жил на территории Швеции более восьми тысяч лет назад. Это был голубоглазый блондин с белой кожей в возрасте 50 лет.

Красавица Лола

В 2019 году датские ученые смогли извлечь из древней жевательной резинки из древесной смолы образец ДНК человека, который жил 5700 лет назад. Образец ДНК принадлежал женщине с темными волосами, смуглой кожей и голубыми глазами. Генетически она была ближе к охотникам-собирателям из континентальной Европы. Ее назвали Лолой в честь острова Лолан на юге Дании.

Денисовцы

Денисовский человек — вымерший подвид людей. Ученые проанализировали генетический материал из кости пальца женщины. Всего у денисовцев 56 анатомических особенностей, которые отличали их от неандертальцев. Большинство из них касается черепа. У денисовцев он был гораздо шире. Однако есть и общие черты с неандертальцами. У обоих видов были удлиненные лица и широкие кости таза.