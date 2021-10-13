Новый пошел: как стартовала Госдума в измененном составе

Депутаты Терешкова, Жириновский и Нечаев на первом заседании Госдумы VIII созыва / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Вчера состоялось первое пленарное заседание вновь избранной Государственной думы. Как все прошло и что будет нового, выясняла «Вечерняя Москва».

Заседание открыла первая в мире женщина-космонавт, депутат фракции «Единая Россия» Валентина Терешкова.

— Наша общая задача — сохранить политическую стабильность и обеспечить поступательное развитие нашего государства, повысить темпы роста экономики, — заявила депутат в своем вступительном слове.

Парламентарий подчеркнула, что наиболее важной и первейшей для новой Думы задачей станет принятие бюджета будущей трехлетки. Также предстоит рассмотреть вопросы, связанные с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ), возвратом незаконно изъятых пенсионных накоплений, продлением дачной амнистии до 2031 года.

Сейчас на рассмотрение Думы уже внесен ряд инициатив, с которыми ей предстоит разобраться. А именно:

— не погасил судимость — не сядешь за руль

Внесены поправки в Трудовой кодекс, запрещающие гражданам России с непогашенной судимостью работать в такси и на общественном транспорте. Правительство предлагает начать требовать с водителей справки об отсутствии судимости с 1 марта 2022 года.

— за животных ответят

Должны быть урегулированы нормы, ужесточающие наказание за жестокое обращение с животными — перевод их из разряда административных в уголовное право.

— никакого техосмотра

Отмена обязательного технического осмотра для автомобилей моложе 4 лет. Причем если автомобилист-«физик» хочет пройти ТО — никаких вопросов. Коммерческий же транспорт будет обязан проходить ТО в обязательном порядке.

— насильникам — вышка

Законодатели собираются радикально ужесточить наказания, предусмотренные для преступников, совершивших действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Сейчас педофилией считаются такие действия, предпринятые в отношении лиц в возрасте до 14 лет, а хотят расширить вплоть до 18 лет. И чаще давать им пожизненные сроки.

— фермерам — дорогу!

Планируется, что для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов будет снят запрет на торговлю своей продукцией на собственных землях сельскохозяйственного назначения. Фермеры будут торговать овощами, фруктами, молоком, яйцами, медом на своих участках. Для этого они смогут установить отдельный прилавок, павильон, киоск.

Над этими парламентарии будут работать в ближайшее время.

Фото: Пресс-служба Госдумы

А вчера депутаты выбирали себе новое руководство. Спикером был избран Вячеслав Володин. Впервые с 1999 года в нижней палате Федерального собрания России заседают сразу пять независимых политических партий.

Вновь были сформированы и распределены между фракциями думские комитеты. Всего их будет 32. Больше всего, 17 комитетов, досталось партии «Единая Россия». За ней следуют коммунисты с пятью комитетами. Фракциям ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» досталось по четыре комитета. И меньше всего — два комитета — получила самая малочисленная фракция, новички российской законодательной ветви власти, пятая партия Думы нынешнего созыва — «Новые люди».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что, несмотря на разницу во взглядах и подходах к решению задач, у всех депутатов «есть общие цели». Он отнес к ним повышение благосостояния граждан, обеспечение экономического роста, безопасности и защиты суверенитета России.

КСТАТИ

Вчера избранный по одномандатному округу депутат Анатолий Вассерман также присутствовал на пленарном заседании. Он вошел в состав комитета Думы по просвещению. Правда, свой знаменитый жилет на первое же заседание парламента он не надел, но сообщил, что обязательно наденет его на себя сегодня.