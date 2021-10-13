Крепкие связи Магистрали: на базе станций метро строят хабы для комфортных поездок

Проект транспортно- пересадочного узла «Рижская» / Фото: www.vk.com / mossobyanin

Во вторник, 12 октября, в столичном Стройкомплексе рассказали о планах по созданию новых станций городской подземки и транспортно-пересадочных узлов.

До конца 2024 года планируется построить 76 километров линий метро, на которых откроется 35 станций. На базе большинства из них будут созданы транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), которые станут основой транспортного каркаса столицы. Большинство из них будут включать в себя станцию подземки, удобную подъездную дорогу или даже крупную магистраль, например одну из городских хорд, перехватывающую парковку, стоянку для такси, остановки для электробусов или трамваев. К такой инфраструктуре могут добавлять переходы к станциям Московских центральных диаметров или другим железнодорожным платформам.

— Главное — повысить мобильность пассажиров, сократить их время в пути, — пояснил Андрей Бочкарев.

Благодаря совершенствованию инфраструктуры пассажиры смогут с комфортом добраться до пункта назначения, выбрав для себя самый короткий маршрут.

Одним из самых крупных проектов ТПУ, реализуемого сейчас в Москве, обещает стать «Рижская». Здесь сойдутся сразу две ветки метро — Калужско-Рижская и Большая кольцевая, а еще — сразу три линии Московских центральных диаметров. Существующий вокзал станет здесь не единственным железнодорожным терминалом. Планируется, что в этой части города обустроят комплекс первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-1) Москва — Санкт-Петербург.

— ТПУ «Рижская» станет основным транспортным хабом, обеспечивающим связь двух столиц, а направление Москва — Санкт-Петербург станет еще доступнее за счет сокращения времени в пути: после запуска ВСМ-1 оно составит около 2,5 часа, вместо 4 часов на «Сапсане», — подчеркнула председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. — Отдельно стоит сказать, что необязательно будет совершать посадку на Ленинградском вокзале. Маршрут ВСМ-1 предусматривает четыре остановки в пределах Москвы.

В проекты других ТПУ решено добавить и коммерческую составляющую. Чаще всего это небольшие магазинчики, кафе, банкоматы, отделения почты и полиции.

Но есть и более масштабные идеи. Так, образовательный комплекс на 1150 мест появится в границах транспортно-пересадочного узла «Мневники» на северо-западе столицы. А в составе хаба «Текстильщики» появится торгово-развлекательный центр с офисом госуслуг «Мои документы». Торгово-развлекательный центр появится в ТПУ «Печатники», а физкультурно-оздоровительный — в «Некрасовке».

КСТАТИ

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