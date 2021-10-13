Квантовые сети обнаружат вора

Третьекурсник МТУСИ Глеб Власов с помощью компьютерной программы передает задания роботу / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В среду, 13 октября между двумя университетами — НИТУ «МИСиС» и МТУСИ открылась первая опытная квантовая сеть. С ее помощью оператор в одном вузе может передавать защищенную информацию в другой.

Студент третьего курса, руководитель сектора виртуальной и дополненной реальности МТУСИ Глеб Власов сидит в аудитории НИТУ «МИСиС» за простым ноутбуком. На экране — программа, с помощью которой программист может задавать команды роботизированной «руке». За спиной молодого человека стоит большой экран, на котором в режиме реального времени ведется трансляция из лаборатории МТУСИ, где и стоит тот самый робот-манипулятор, которым Глеб управляет.

Несколько кликов мышкой, пара нажатий клавиш, и «сообщение» отправляется по невидимой для человеческого глаза суперсовременной квантовой сети. Больше десятка километров разделяет два университета, но информация «пролетает» их буквально за доли секунды.

Не успел студент отправить задание, как робот, находящийся в стенах МТУСИ, уже принялся выполнять команду. Машина начинает медленно и старательно выводить буквы: Глеб попросил робота написать название родного университета.

— Конечно, надпись будет не очень четкая, есть некоторые погрешности, потому что в некоторых местах оси робота-манипулятора не могут бесконечно поворачиваться. Но тем не менее это большой успех, — отмечает Глеб Власов.

Так что же может эта инновационная сеть в глобальном плане? Если «классическую» информацию можно «скопировать» и, например, прочитать переданное письмо, то с квантовыми каналами все обстоит по-другому. Там любая попытка перехватить или украсть информацию приведет к ошибке в системе. А еще вора сразу же обнаружат. Система «доложит» абонентам, что их разговор больше не конфиденциален. Дело в том, что по квантовым сетям информацию передают в зашифрованном виде. А для раскодировки такого послания используют специальные ключи, которые есть только у двух абонентов.

Ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, которая уже оценила разработку студентов, говорит, что такой проект очень значим для университета и российской науки в целом. Важность этого события подчеркивает и ректор МТУСИ Сергей Ерохин.

— Для нас очень важно, что российские ученые могут производить исследования на этой площадке и собственные технологии такого высокого уровня. Запуск проекта — это очень важная веха для внедрения квантовых коммуникаций. По значимости это примерно как беспилотники и искусственный интеллект в медицине, — подчеркивает Сергей Ерохин.

Теперь разработчики квантовых сетей предлагают своим коллегам по цеху и талантливым начинающим ученым объединиться. Они хотят организовать большое сообщество разработчиков, чтобы вместе создавать приложения, подключаться к квантовой сети, тестировать и в конечном счете сделать проект коммерчески успешным.