Врач рассказала, почему ковид может стать причиной тромбоза

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Заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Наталья Воробьева рассказала о риске возникновения тромбозов при коронавирусе.

По словам эксперта, COVID-19 характеризуется активацией системы свертывания крови. В наиболее тяжелых случаях это может приводить к развитию тромбозов.

— Истинная частота их возникновения при коронавирусе неизвестна из-за трудностей диагностики, но многие исследования указывают на достаточно высокую их частоту — 20–30 процентов. Также имеются данные о том, что венозные тромбозы встречаются чаще артериальных. Их опасность заключается в том, что в некоторых случаях они могут быть непосредственной причиной смерти, — сказала Наталья Воробьева.

В развитии тромбозов играют роль факторы риска: пожилой возраст, курение, ожирение, повышение артериального давления, наличие сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета и ряд других.

— Дополнительными факторами являются недавняя операция, травма, онкологические заболевания, беременность и ранний послеродовой период, иммобилизация (малоподвижность. — «ВМ»). Последний фактор риска присутствует у всех госпитализированных пациентов, вынужденных соблюдать постельный режим, — добавила Наталья Воробьева.

Чтобы снизить риск возникновения тромбозов, нужно больше двигаться, хорошо питаться и пить достаточно жидкости.