Посол с большой буквы: как отреагировала Наталья Поклонская на новую миссию

Фото: Пресс-служба Госдумы

13 октября Владимир Путин назначил эксдепутата Государственной думы Наталью Поклонскую послом в Республике Кабо-Верде.

13 октября на сайте правовых актов появился документ — указ президента России: «Назначить Поклонскую Наталью Владимировну Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде».

Причем обозначено, что «Посол» именно с большой буквы. В должности посла Кабо-Верде Поклонская сменит Владимира Соколенко, который работал там с 2018 года. У многих вызвало вопрос, почему Поклонская в расцвете сил, на пике карьеры отправляется на островное государство в Африке с населением всего в 583 тысячи человек, которое не имеет особого стратегического веса для России.

— Я очень рада назначению, — сообщила СМИ Поклонская. — Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок работы. Сбылась моя мечта о дипломатической работе. Я буду находиться там и всем буду рада. Буду оказывать необходимое содействие, чтобы соотечественники чувствовали себя комфортно и уютно.

Кстати, среди российских туристов Кабо-Верде не пользуется большой популярностью. В основном туда уезжают, чтобы побыть подальше от цивилизации.

Пока Наталья была депутатом, времени она зря не теряла, обучилась на курсах в дипломатической академии, прошла стажировку в МИД и готова отправиться в Африку хоть завтра. Сколько она пробудет на острове, неясно: «Как решит президент».

Сергей Марков, политолог:

— То, что Поклонскую назначили послом в Африке — экзотическое решение. Тем более что это маленькая африканская страна. Думаю, не исключено, что это был и ее выбор. И он может быть связан с каким-то личностным кризисом. Я не знаю, точно или нет, но вроде она не так давно вышла замуж, потом вроде бы развелась. И, может, ей захотелось улететь далеко-далеко, на край света. Честно говоря, я не очень вижу возможность у Натальи сделать какую-то яркую дипломатическую карьеру. Во-первых, Африка — не самый правильный участок для этого. А вовторых, она не была известна какими-то дипломатическими талантами. Тем не менее никто ей не запрещает вернуться, покинуть этот пост и вернуться к активной политической деятельности. Надо сказать, она яркий человек. Я бы ее назначил в Японию. Там она ведь стала из-за мемов прообразом огромного количества мультфильмов и комиксов.

Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств:

— Такое назначение было широко анонсировано ранее и обсуждено несколько месяцев назад еще до парламентских выборов. Нельзя же было назначить ее послом без собственного согласия. Посол — это очень высокий статус. Послы напрямую подчиняются президенту и имеют прямой канал связи с первым лицом. Независимо от страны пребывания и непосредственно руководя дипломатическим представительством на территории какой-либо страны. Это серьезная оценка заслуг и потенциала Поклонской. Она молодая и проявит себя. В том числе и в Африке. Почему бы нет? Прекрасная страна с отличным климатом. А эти шуточки, что с глаз долой, из сердца вон — подальше от Москвы, это все какой-то постсоветский стиль — отправить кудато там послом... У нас просто любят ерничать.

СПРАВКА

Кабо-Верде — республика, занимающая островной архипелаг, который лежит на просторах Атлантического океана к западу от Африки. Независимое государство состоит из 18 островов, расположенных в 620 километрах от Сенегала. Население говорит по-португальски, на креольском диалекте и африканских языках.