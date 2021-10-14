Олимпийцев становится больше: у студентов проходят этнографические состязания

Студентка юридического колледжа Екатерина Лапшина слушает лекцию, предшествующую вопросам этнографической олимпиады / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В российских вузах стартовал осенний сезон этнографической олимпиады «Москва — столица многонациональной России». Ее участники знакомятся с культурой народов страны и проверяют свои знания национальных традиций.

Первое мероприятие осеннего сезона прошло в Астраханском государственном университете. После лекции о развитии многоязычия в Европе участники этноолимпиады ответили на 40 вопросов. Затем к «олимпийским стартам» подключились студенты Российского государственного университета туризма и сервиса.

У будущих юристов и полицейских из Московского юридического колледжа интеллектуальному состязанию предшествовала лекция о религиозных общинах и этнокультурном многообразии столицы.

— Мы живем в многонациональной стране и должны учитывать культуру разных народов, чтобы избежать конфликтов, — отметила лектор, руководитель центра «Этносфера» профессор МПГУ Елена Омельченко.

Ответив на вопросы олимпиады, студенты колледжа делились впечатлениями.

— Самыми простыми были вопросы про национальную кухню, а сложно дались про народный костюм, — рассказал студент Илья Урсов.

Осенний этап состязаний завершится в конце октября.