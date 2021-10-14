Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Олимпийцев становится больше: у студентов проходят этнографические состязания

Александр Зосимов

Общество
Олимпийцев становится больше: у студентов проходят этнографические состязания
Студентка юридического колледжа Екатерина Лапшина слушает лекцию, предшествующую вопросам этнографической олимпиады / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В российских вузах стартовал осенний сезон этнографической олимпиады «Москва — столица многонациональной России». Ее участники знакомятся с культурой народов страны и проверяют свои знания национальных традиций.

Первое мероприятие осеннего сезона прошло в Астраханском государственном университете. После лекции о развитии многоязычия в Европе участники этноолимпиады ответили на 40 вопросов. Затем к «олимпийским стартам» подключились студенты Российского государственного университета туризма и сервиса.

У будущих юристов и полицейских из Московского юридического колледжа интеллектуальному состязанию предшествовала лекция о религиозных общинах и этнокультурном многообразии столицы.

— Мы живем в многонациональной стране и должны учитывать культуру разных народов, чтобы избежать конфликтов, — отметила лектор, руководитель центра «Этносфера» профессор МПГУ Елена Омельченко.

Ответив на вопросы олимпиады, студенты колледжа делились впечатлениями.

— Самыми простыми были вопросы про национальную кухню, а сложно дались про народный костюм, — рассказал студент Илья Урсов.

Осенний этап состязаний завершится в конце октября.

Читайте также:
КолледжиОлимпиадыМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Все мнения
О проекте