На карте России белых пятен быть не должно

Моисей Ким, Розалия Ханяфеева и Наталья Скрыпник (справа) на открытии выставки в Государственном институте искусствознания / Фото: avtonomiya.tatar

В Государственном институте искусствознания открылась фотовыставка «Маршрутами истории Татарстана — Неизвестные объекты культурного наследия».

— У Казани огромное историческое наследие, — говорит автор экспозиции, лауреат Премии Правительства России в области культуры Алексей Тарунов.— Но за пределами столицы, в 43 административных районах памятников больше почти в два раза.

За время работы Алексей Тарунов собрал 3214 иллюстраций, свыше 770 исторических фотографий, 85 рисунков, 105 рисованных карт и 120 схем территорий зон охраны объектов культурного наследия. Но уместить все это в одной экспозиции невозможно.

— Для выставки мы тщательно отобрали более 30 фотографий малоизвестных объектов культурного наследия, которые находятся далеко от туристических дорог, в сельских и нефтяных районах Татарстана и поэтому интересны даже экспертам этой области.

Из института искусствознания выставка переедет в Российский государственный дом народного творчества имени Поленова, а 17 октября — в Татарский культурный центр.

— В России хорошо известны большие города, а вот регионы и сельская местность — это пока еще для большинства из нас белое пятно на карте страны, — убеждена посетитель выставки Елена Щеболева.— А изучать это необходимо, ведь это одна из составляющих нашей национальной самобытности.