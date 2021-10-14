Сокровищница Сибири: что посмотреть и чем заняться в Тюменской области

Фото: Рexels / Anna Kapustina

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Внутренний туризм». Сегодня мы расскажем о Тюменской области. Резные домики и нефтяной полигон, величественный кремль и настоящая съемочная площадка исторического фильма, народные забавы, мистический дом Григория Распутина — это только часть того, что можно увидеть, посетив этот далекий сибирский край. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась изучать столицу региона и ее окрестности.

Своим туристическим символом тюменцы выбрали соболя. И не прогадали. Этот зверек очень неоднозначен. С одной стороны, он выглядит очень милым, но с другой — не стоит забывать, что это все же хищник. Так же и Тюменская область. Благоустроенный регион с прекрасной туристической инфраструктурой все же находится в Сибири — холодном и суровом крае.

Именно с Тюмени начиналось присоединение Сибири к России. Было это в далеком 1586 году. Известный ученый Михаил Ломоносов однажды сказал: «Российское могущество прирастать будет Сибирью». Эти слова сейчас можно прочитать на гербе области.

Путешествие во времени

Вернемся в прошлое: в купеческую Тюмень. Чтобы больше узнать о том, как жил город в те времена, можно отправиться на экскурсию с известной местной купчихой Аполлинарией Шешуковой. Точнее, с гидом Мариной Сафиной, наряженной в исторический костюм этой знаменитой в Тюмени дамы.

— Купец Михаил Брюханов недавно мост нам построил к железнодорожному вокзалу. Ой, как же обрадовались мы — такое событие было! А еще он городское электричество нам провел! Так светло стало, можно с милым дольше под ручку прогуливаться, — рассказывает экскурсовод, то и дело останавливаясь около резных домиков.

Ярким акцентом в городском пейзаже выделяется особняк, где в XIX веке жил купец Сергей Чиралов. Фиолетовый забор, клумбы с яркими розовыми цветами, огороженные высоким сиреневым бордюром, и нежно-лавандовый фасад... Кажется, что стоишь перед кукольным домиком. Окна венчают наличники, напоминающие кокошники. Это, кстати, не просто украшение, а самый настоящий сигнал для молодых людей.

— Это означает, что тут живут девушки на выданье: дочери Чиралова — Виринея и Филанида, — отмечает Марина Сафина.

Пока туристы рассматривают убранство купеческих особняков, «Аполлинария Шешукова» угощает их ароматным чаем с вкусными конфетами местного производства. А взрослым еще и немного наливочки в напиток подливает. Чтобы не замерзли.

Кстати, здания, которые сегодня признаны памятниками истории и культуры, почти все «в работе». В одних открыли рестораны, в других — культурные центры. Все владельцы этих заведений поддерживают старинные дома в хорошем состоянии, ведь это одно из условий аренды.

Фото: Рixabay / milesz

Черное золото

Тюменская область славится залежами природных ископаемых. На территории региона хранятся огромные запасы: более 55 процентов запасов всей российской нефти и 85 процентов газа. Этот факт не обошли стороной экскурсионные программы. Например, в селе Успенка, которое находится в паре часов езды от Тюмени, раскинулся учебный нефтегазовый полигон. В 1970-х годах режиссер Андрей Кончаловский снимал там свой фильм «Сибириада», а теперь там проходят практику современные студенты.

Почувствовать себя нефтяником могут и туристы. Но перед тем, как подняться на вышку, обязательный инструктаж. И каска на голову. Все же это опасный объект. Нужно быть внимательными и осторожными.

По словам заведующего учебным полигоном Тюменского индустриального университета Ивана Подгорного, среди туристов всегда находится смельчак, который просится забраться на вышку.

— Манит она всех: и девушек, и юношей. И не зря: сверху действительно открывается потрясающий вид, — отмечает Иван Подгорный. — Но далеко не все в итоге могут залезть на вышку. Многие поднимаются на пару метров от площадки и... обратно. Из-за ветра конструкция шатается, и даже те, кто не боится высоты, чувствуют себя там некомфортно. Некоторых приходится на руках оттуда снимать.

На полигоне можно попробовать и местный шедевр кулинарии — уху с настоящей нефтью. Нет, туристов вовсе не хотят отравить. Такое кушанье не опасно для здоровья. Зато уху с черным бульоном мало где можно попробовать. После обеда — посвящение в нефтяники. Туристам предлагают дать клятву и «подписать» соответствующий диплом отпечатком пальца. Только вместо дактилоскопической краски здесь используют нефть.

Город-декорация

Еще одна жемчужина Тюменской области — город Тобольск. Там можно увидеть старинный величественный белокаменный Кремль. Он встречает гостей сладким медовым ароматом цветов с интересным названием алиссум. Они высажены по всей территории. Еще одна изюминка Кремля — панорамные виды на старинный, кажущийся сказочным город, которые открываются со стены, куда можно забраться по небольшой каменной лестнице.

В Тобольске находится музей Дворец наместника. Там собраны портреты всех губернаторов города и небольшая экспозиция, посвященная известному сибиряку — ученому Дмитрию Менделееву.

— На самом деле учился он не сказать что хорошо. У него были сплошные тройки, которые иногда разбавлялись четверками или двойками, — рассказывает главный специалист по экскурсионной деятельности Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника Яна Абдулина.— Кстати, раньше существовала другая система школьных оценок: не цифрами, а словами. Например, лучшие ученики получали запись: «Превосходно успевает». Тем, кто учился средне, могли поставить: «Весьма хорошо», «Порядочно» или «Отчасти годится». Ну а те, кому учеба не давалась, приносили своим родителям записи: «Малые успехи показывает» или «Худо успевает».

Еще один обязательный пункт для посещения — «Тюремный замок», или Музей сибирской каторги. Там туристов приглашают проинспектировать камеры заключенных в разные эпохи. Можно и изучить быт сидельцев: где они гуляли, как проводили свободное время. В музее хранятся списки всех, кого расстреляли в Тобольске во времена политических репрессий.

Нельзя не упомянуть и Музей семьи Николая II в мемориальном здании Губернаторского дома.

Фото: Рixabay / stafichukanatoly

— Именно здесь в заключении находился император со своей семьей последние восемь месяцев жизни перед поездкой в Екатеринбург. У нас есть фотографии и личные вещи, принадлежавшие Николаю II, его жене и детям. Например, солдатики и пазл, в которые играл юный цесаревич Алексей, — говорит менеджер по работе с посетителями музея Денис Иванов.

А в окрестностях старинного города туристов встречает тематический парк, где снимали исторический фильм «Тобол». Там можно примерить костюмы, в которые были одеты актеры, и погулять по декорациям. На стенах деревянных домиков, лодках, заборах есть QR-коды. Наводишь на них смартфон и смотришь сцену из фильма, которую снимали на этом месте.

Территория парка пару лет была заброшена, поэтому для туристов открыты не все закоулки. Там, где может ступить нога постороннего, ведутся ремонтные работы. А в пустующих домах, служивших декорациями, планируют сделать небольшие интерактивные зоны.

Поправить здоровье

Одна из главных фишек региона, на которые делают упор многие туроператоры, — знаменитые тюменские термальные источники.

— Мы предоставляем такие услуги, которые не все страны могут предложить. Это делает наш регион уникальным, — отмечает мэр Тюмени Руслан Кухарук.

В городе есть множество оздоровительных комплексов, где можно окунуться в горячий источник. Температура воды в них колеблется от 38 до 40 градусов, а в ее составе содержится более 70 полезных для организма микроэлементов.

— Помните сказку про Конька-горбунка, которую написал наш земляк Петр Ершов? В конце истории Иванушка-дурачок прыгнул из студеной воды в горячую и превратился в писаного красавца. Это же о наших термальных источниках! — рассказывает Марина Сафина. — В наших «термах», как коротко называют в народе термальные источники, можно почувствовать себя героем этой сказки: сначала паришься в горячей воде, а потом — в прохладный бассейн. И как заново родился.

Рыба да ягоды

Еще один повод приехать в Тюменскую область — изучить ее с гастрономической точки зрения. А здесь есть где разгуляться. Любителей мяса порадует огромный ассортимент дичи: медвежатина, оленина... Местные шеф-повара подают мясо диких животных с овощами, кашами, и лепят вкуснейшие сибирские пельмени.

Любители рыбы тоже в обиде не останутся. Реки региона — Иртыш, Ишим, Тура и другие — богаты муксуном, хариусом, осетром, нельмой. На сладкое туристам обязательно предложат фирменный сибирский десерт — кедровые орешки со сгущенкой и брусникой. Еще одна гастрономическая звезда региона — яблоки. Повара готовят из них невообразимое разнообразие блюд: сушат чипсы, взбивают муссы, варят джемы, карамелизируют дольки свежего фрукта... И это еще не предел.

Обязательно стоит попробовать тюменское мороженое. Его можно найти в любом супермаркете. Ассортимент такой, что глаза разбегаются. А уж начинки порадуют всех сладкоежек. Карамели и джемы тюменцы не жалеют — сибирская душа очень щедрая.

ФАКТЫ

— Продолжительность светового дня в Тюмени — около 2066 часов в год. Для сравнения, в Москве — всего 1582 часа.

— В Тюмени есть Сквер сибирских кошек. Там установлено 12 скульптур этим животным. Этих кошек отправили спасать Эрмитаж от нашествия крыс в XVIII веке.

— В Краеведческом музее на улице Ленина находится самый большой скелет мамонта в России. Его в 1885 году нашел выдающийся исследователь Сибири Иван Словцов недалеко от города.

— Студентка Тюменского государственного нефтегазового университета Ксения Сухинова в 2008 году завоевала титул «Мисс мира».

— По оценке Министерства регионального развития России, Тюменская область занимает 1-е место в рейтингах доходов населения и инвестиционной привлекательности среди всех субъектов страны.

— В 2012 году Тюмень вошла в тройку самых счастливых городов России, по результатам опроса Фонда региональных исследований «Регионы России».

ЛЕГЕНДЫ

В селе Покровское Тюменской области родилась одна из самых неоднозначных личностей России Григорий Распутин.

Среди экспонатов музея, который открыли на его малой родине, есть неприметный с виду стул. По словам сотрудников музея, на нем часто сидел Распутин, и, по поверьям, он наделил этот предмет мебели волшебными свойствами. Те, кто на него садится, получают запас необычайной жизненной силы и повышение по службе. Владелица музея Марина Смирнова собрала целую фотоэкспозицию известных людей, которые хотя бы на пару секунд присели на волшебный стул. Это и экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, журналист Леонид Парфенов, модельер Вячеслав Зайцев, солисты ансамбля Boney M и многие другие.

А знаменитый хоккеист Владислав Третьяк около 10 лет назад, в феврале, приехал в музей, чтобы посидеть на стуле за успехи российского хоккея. К тому моменту сборная уже 15 лет не могла завоевать титул чемпионов. Через месяц, в марте, начался чемпионат мира. Сборная России победила.

Важно знать свой бренд

Андрей Пантелеев, заместитель губернатора Тюменской области:

— Еще четыре-пять лет назад никто не мог предположить, что в Тюмень полетят чартеры из Москвы. Но каждый год наш регион показывал прирост турпотока примерно на 20 процентов. Чартерные программы привлекут новых туристов. Но прежде чем предлагать регион в качестве турпродукта, нужно понять его сущность. Для Тюмени брендинг стал большим вызовом. Многие воспринимают нас как нефтяной край, далекую и холодную Сибирь. Но на самом деле мы очень комфортный регион по многим параметрам. Например, у нас теплое лето, снежная, но не ледяная зима.

Поэтому перед тем как заняться развитием туристической сферы, мы поставили себе задачу — рассказать людям, кто мы есть на самом деле. Наш регион имеет разные устоявшиеся образы. Нефть, деревянное зодчество, родина Дмитрия Менделеева, Григория Распутина, последнее место на земле, где были мамонты, купцы...

При разработке бренда мы даже зашли в какой-то момент в тупик. Не могли выбрать, что презентовать туристам. И решили сфокусироваться на том, что брендом нашего региона станет тепло. Это и комфортный климат, и гостеприимство, и горячие источники, и еще одно наше богатство — пушнина.

Мы разработали много туристических программ. Они позволят познакомиться с четырьмя эпохами освоения региона. А еще в прошлом году мы открыли термальное море — очень востребованный продукт во всем мире. Надеемся, что чартерная программа позволит большему количеству людей поближе познакомиться с нашими сокровищами.