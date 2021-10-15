«МегаФон» разработал сервис для абонентов-вахтовиков

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«МегаФон» предложил специальную услугу для тех, кто работает вахтовым методом. Абоненты, уезжающие на смену в отдаленные регионы, впервые смогут бесплатно «заморозить» услуги связи на период до 180 дней и сохранить свой номер.

Новое предложение будет актуально для работников нефтегазовой, лесодобывающей, транспортной, строительной отраслей, а также для моряков. Воспользоваться услугой можно неограниченное количество раз.

— Мы первыми на телеком-рынке предоставили вахтовикам такие мобильные каникулы. При разработке предложения мы ориентировались на запросы и пожелания наших абонентов, которым необходимо уезжать на долгий срок и на период рабочей смены отказываться от услуг своего оператора. Мы предложили приостанавливать обслуживание и оплату услуг связи, сохраняя при этом свой номер. По нашим подсчетам, в среднем экономия для абонента за полгода составит более двух тысяч рублей, — отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

По данным Росстата, до пандемии официально почти 1,5 млн россиян работали вахтовым методом, уезжая в другой регион в среднем на 2–4 недели. В этом году срок смены увеличился: в целом по стране более 60 процентов работников отправляются на вахту на 2–2,5 месяца, а каждый шестой продолжает трудиться вдали от дома на протяжении 3–5 месяцев. К таким выводам пришли специалисты сотового оператора, проанализировав с помощью инструментов Big Data обезличенные данные о передвижении абонентов-вахтовиков по России.

Чаще всего жители страны отправляются в Республику Саха (Якутия): поселок Талакан — самое популярное место работы у вахтовиков Урала, Сибири, Республики Башкортостан и даже Краснодарского края. Также в топе городок Мур-Белокаменка Мурманской области, поселки Приобский (ХМАО-Югра) и Сабетта (Ямал), Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, а также поселок Нючакан в Иркутском регионе.

Чтобы подключить услугу «Добровольная блокировка номера», достаточно обратиться в салон связи и установить любой период блокировки в пределах шести месяцев. Разблокировать номер можно самостоятельно в мобильном приложении оператора или по бесплатному номеру.

— На самом деле между регионами перемещаются миллионы россиян. Есть, например, люди, находящиеся в длительных командировках, кто-то долго живет у родственников, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Внутрироссийский роуминг отменили, но пользоваться своим номером в другом регионе все равно бывает неудобно. Поэтому люди меняют симки, а старые тем временем могут через какое-то время заблокироваться. И вот операторы, надо отдать должное, идут абонентам навстречу.