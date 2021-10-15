Из каких материалов производят межкомнатные двери

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Их главная функция — помощь в зонировании пространства. Выбирая межкомнатные двери, нужно обращать внимание не только на тепло- и звукоизоляционные свойства, но и на качество основного материала, из которого изготавливается полотно.

Из дерева

Натуральный массив — один из дорогих, но и экологически чистых материалов. Если дверь изготавливается из ценных пород дерева, то сверху покрывают лаком, маслом или воском. Такой способ обработки позволяет подчеркнуть уникальную текстуру и природный рисунок.

МДФ, ДСП, OSB. Как правило, наружная поверхность всех этих плит покрывается ламинатом или шпоном, в том числе из натурального дерева, благодаря чему внешний вид изделия значительно улучшается.

• OSB (ориентированно-стружечная плита) представляет собой лист, состоящий из нескольких склеенных (с помощью смол, синтетического воска с добавлением борной кислоты) слоев тонких щепок. Материал используется для изготовления ровного дверного полотна.

• МДФ получают из древесной «муки», представляющей собой сильно измельченные опилки. Это самый экологичный материал. Благодаря особенностям технологического процесса возможно изготовление поверхностей с разнообразным рельефом. Снаружи покрывается шпоном или специальной пленкой «под дерево».

• ДСП — дешевая в производстве плита. Она используется для изготовления дверного полотна эконом-класса. Материал некоторое время способен выделять формальдегид, поэтому для жилых помещений применяют плиты только с маркировкой не выше Е1.

Кроме шпона в моделях дверей эконом-класса используют ламинат, изготовленный из бумаги с рисунком соответствующей породы дерева. Сверху такая плита покрывается еще несколькими защитными слоями.

Прочие материалы

Пластик. Главная особенность — устойчивость к воздействию влаги и перепадам температур. Металлопластиковые двери станут превосходным решением для помещений, где скапливается конденсат, или временами наблюдается повышенная влажность — например, в санузле, ванной комнате или проходе на неотапливаемый балкон. Материал долговечен, легко моется. Возможно изготовление изделий любой формы, со вставками из витражей и декором поверхности «под дерево».

Стекло. Такие двери могут быть прозрачными, матовыми, тонированными. Они придают пространству дополнительную воздушность, легкость, изготавливаются из прочного закаленного стекла.

Металл. Изредка можно встретить такие двери при оформлении помещения в стиле лофт, или если нужно защитить от взломов и проникновения грабителей домашний рабочий кабинет.

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