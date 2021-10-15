Ко Дню рождения классика: лучшие приложения МЭШ, посвященные творчеству Лермонтова

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15 октября 1814 года родился русский поэт, прозаик, драматург и художник Михаил Лермонтов. Его творчество оказало огромное влияние на поэтов и писателей XIX–XX веков. Узнать о биографии классика и вспомнить его произведения школьники столицы могут с помощью материалов библиотеки «Московской электронной школы».

Прежде чем проверять свои знания произведений Михаила Лермонтова с помощью различных викторин и приложений МЭШ, необходимо вспомнить основные этапы биографии поэта. В этом поможет мини-фильм «Ве­ли­кие име­на Рос­сии». Ребята узнают о биографии автора, событиях из жизни, которые повлияли на его мировоззрение, а также посетят ви­деоэкскур­сию по Тарха­нам и послушают отрывки из стихотворений поэта.

Освежить знания по популярному и любимому многими произведению Михаила Юрьевича «Герой нашего времени» поможет одноименное приложение. А вспомнить тему поэмы «Мцыри», какие приемы использует автор в своем произведении, стихотворный размер и многое другое, можно, выполнив тест. Насколько хорошо школьники знают стихотворение о крупнейшем сражении Отечественной войны 1812 года, покажет приложение «Бородино».

Библиотека «МЭШ» – сервис проекта «Московская электронная школа», разработанный столичным Департаментом образования и науки совместно с городским Департаментом информационных технологий. В ней собраны разнообразные образовательные материалы: свыше 56 тысяч сценариев уроков, более 11 тысяч видеоуроков, свыше 1,7 тысячи электронных учебных пособий, 348 учебников и 245 произведений художественной литературы, более 149 тысяч образовательных интерактивных приложений, а также тренажеры для самопроверки и уникальные виртуальные лаборатории.