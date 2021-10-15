От программистов до филологов: в «КиберШколе» прошел «День ИТ-знаний — 2021»

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Представитель одного из крупнейших игровых брендов страны MY.GAMES (входит в экосистему VK) рассказала ребятам о стадиях разработки игр и востребованных в индустрии профессиях.

«КиберШкола» московского центра «Патриот.Спорт» присоединилась к международной профориентационной акции «День ИТ-знаний — 2021», организованной проектами экосистемы VK при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Елена Григорян, директор по маркетингу и коммуникациям международной компании MY.GAMES, прочла для школьников лекцию о разработке видеоигр. Мероприятие прошло в рамках образовательного проекта «Киберклуб».

Сегодня игры — крупнейшая индустрия развлечений в мире, открывающая все больше возможностей для талантливых специалистов: в мире более 3 миллиардов человек играют в игры, а число вакансий для игровых специалистов только в России уже достигло отметки в 40 тысяч в год. Елена Григорян рассказала о процессе создания видеоигры, включающем стадии поиска идей и анализа рынка, прототипирования, разработки, тестирования, запуска и продвижения.

Основная часть лекции была посвящена востребованным в игровой индустрии профессиям. В этот список попали гейм-дизайнеры, которые непосредственно придумывают какой будет игра, продюсеры, управляющие проектом и его бюджетом, программисты, пишущие код на выбранном игровом движке, тестировщики, выявляющие ошибки и недоработки, а также художники, аниматоры и звукорежиссеры, отвечающие за аудиовизуальное наполнение игры, комьюнити-менеджеры, взаимодействующие с игроками, и маркетологи, продвигающие игры на рынке.

— Быть геймером — это первый шаг. Я призываю вас не просто играть, а сделать следующий шаг — стать «умными геймерами». Что это значит? Нужно учиться программировать, чтобы завтра иметь возможность создать новый продукт. Нужно читать много книг для того, чтобы завтра быть сценаристом этих игр. Нужно думать про игровую механику: почему именно здесь этот элемент; почему такая акция запущена сегодня; чем она помогает всей игре? Играть как профессионал — значит анализировать и понимать, почему сделано так, а не иначе. Ты уже не потребитель, а профи. Ты начинаешь разбираться, и это знание будет полезно в будущем, например, при выборе профессии, — подчеркнула Елена Григорян, директор по маркетингу и коммуникациям международной компании MY.GAMES.

Спикер отметила, что в игровой индустрии востребованы не только технические специалисты, но и представители гуманитарных профессий и просто увлеченные геймеры. Так, филологи могут быть сценаристами игр, придумывать миры и сюжетные линии, а комьюнити-менеджерами часто становятся люди из числа активных игроков, которые, будучи частью сообщества, предлагают лучшие варианты решения тех или иных внутриигровых проблем.

В завершение выступления лектор отметила, что «игровая отрасль любит молодых», и первые шаги в ней можно сделать, будучи студентом или даже школьником. Поэтому необходимо заниматься самообразованием, проходить онлайн-курсы и пробовать себя в разных профессиях, чтобы точно определить свои сильные стороны и круг интересов, а также углубленно изучать английский, чтобы иметь возможность работать со специалистами из других стран.

После лекции Елена Григорян ответила на вопросы школьников и рассказала о технологиях разработки и инструментах менеджмента задач, применяемых в компании, форматах занятости и оплаты труда игровых специалистов, особенностях игрового маркетинга, а также о своих любимых играх, взаимодействии с блогерами, борьбе с пиратством. Запись выступления и дискуссии можно посмотреть на странице московского центра «Патриот.Спорт» в соцсети «ВКонтакте».

«Киберклуб» — образовательный проект московского центра «Патриот.Спорт» для учащихся, педагогов, родителей и всех, кто интересуется киберспортом и сферой ИТ независимо от возраста и специальности. Для участников организуют мастер-классы, семинары, круглые столы и конкурсы на темы, связанные с современными технологиями, а также киберспортивные мини-турниры.

Международная профориентационная акция «День ИТ-знаний» проходит пятый год подряд по инициативе компании VK при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Российского общества «Знание», технологических компаний и вузов страны. В 2021 году в акции приняли участие эксперты из VK, MY.GAMES, соцсети «ВКонтакте», «Одноклассников», «Сферума», «Учи.ру», «Лаборатории Касперского», «Алгоритмики» и многие другие. В прошлом году акция впервые проводилась в онлайн-формате. Она охватила более 260 тысяч школьников, 5,5 тысячи школ по всей России и собрала более 2,5 миллиона просмотров.