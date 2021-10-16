«Зайкин дом» открылся в Москве: как живется его обитателям

Ее представители отличаются добрым нравом, что доказывает Оникс, который рад пообщаться с маленьким посетителем / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Питомник кроликов открылся в столице. Корреспондент «Вечерней Москвы» решил непременно побывать в нем, чтобы узнать, как живется его обитателям.

Этой осенью в парке развлечений «Сказка» в Крылатском районе столицы появилась новая площадка — «Зайкин дом». Гидом по территории, где обитают почти 100 особей кроликов различных пород, стала оператор Виктория Салтанова.

Мал мала меньше

— В «Зайкином доме» представлено 40 пород этих животных. Посетителям можно кормить их, но только той едой, которую вы получили у оператора. Под его же присмотром можно сфотографироваться с животным, — рассказала корреспонденту «Вечерки» Виктория. Вымыв руки и надев бахилы — животных берегут от возможных инфекций! — вхожу в закрытое помещение с деревянным полом. В углах стоят большие домики. Подхожу поближе. Ко мне выбегают кролики декоративных пород: минор, гремлин, карликовый рекс и цветной. Окрас у всех разный, у одних уши коротенькие торчком, у других висят. Животные похожи в одном: совершенно не боятся человека.

— Кролики карликовых декоративных пород по характеру чем-то похожи на кошек. Они любят внимание и тянутся к человеку. Их и выводили как животных для домашнего содержания, — пояснила мне зоотехник Дарья Антипова.

Домики внутри устелены сеном. Кроликам нравится спать, зарывшись в него носом. При этом животные, по словам Дарьи, очень чистоплотные: за пределы домика сено не выносят, а в качестве туалета используют пеленки или кошачий лоток.

Познакомили меня и с самым миниатюрным представителем декоративных пород — минором. Во взрослом возрасте вес этого кролика не превышает 1,1 килограмма, длина туловища — от 20 до 25 сантиметров. Ушки вырастают всего на шесть сантиметров. Такой малыш легко помещается на ладони. Миноров обычно покупают для содержания в квартире. Но это не значит, что маленького кролика можно посадить в клетку для хомячка.

— Им нужно пространство. Минимальный размер клетки даже для одного минора составляет 90 на 50 сантиметров. Как и многие другие декоративные породы, миноры любят спать в норках. Они роют их в сене, прячут в них головы, а туловище остается снаружи. Можно сравнить их со страусами, которые, как мы привыкли думать, прячут голову в песок, хотя давно известно, что страусы так не делают, — объясняет зоотехник Дарья Антипова.

Сотрудница «Зайкиного дома» Юлия Алексеева с Авророй, крольчихой породы великан / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Со своим характером

Большинство кроликов живут в многоэтажных вольерах-домиках во второй зоне «Зайкиного дома». Это просторная территория под открытым небом. Придя сюда, посетители познакомятся с животными мясо-шкурковых, шкурковых и пуховых пород. Именно их обычно разводят в сельском хозяйстве. У каждой породы, по словам сотрудников, ухаживающих за животными, свои особенности характера. Впрочем, как и у каждой особи. Вот, например, операторы сразу надели на всех поступивших питомцев ошейники с бирками, но самые строптивые быстро и решительно от них избавились. При этом у каждого обитателя «Зайкиного дома» свое личное клеймо или чип и соответствующий номер в документах.

Сейчас сотрудники начинают давать имена животным, ориентируясь на характер каждого.

— Несколько имен мы уже поменяли. Присмотрелись и поняли, что поторопились сделать выводы о темпераменте того или иного животного. Например, назвали одну крольчиху Радостью. Она такая шустренькая, веселая была, очень много бегала, когда приехала к нам. А сейчас не так активничает. Вот думаем, как переназвать. Кличка для некоторых пород кроликов, таких как рекс, например, имеет значение. Они ведь откликаются на нее. Не удивляйтесь, но кроликов, между прочим, можно дрессировать, как кошек или собак.

Если поставить цель, то вполне возможно научить животное давать лапу, садиться или ложиться по команде и так далее, — уверяет зоотехник Дарья Антипова.

Новозеландская Лола / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Все животные в «Зайкином доме» стерилизованы. Они прошли полный курс прививок. У питомцев регулярно берут анализы, взвешивают и ежедневно проводят осмотры. Ветеринарный врач Екатерина Зыкова тщательно следит за весом каждого питомца.

— Кролики достаточно уязвимы к различным болезням. Поэтому тщательный уход просто необходим. Ведь если заболеет один, то он быстро заразит других животных. Каждый день мы проводим осмотр всех особей. При первых же симптомах: чихание, выделения из носа или глаз, нетипичное поведение — мы помещаем кролика в карантин и проводим лечение, — рассказала Екатерина Зыкова.

Большое внимание уделяется и питанию кроликов. Питомцы получают специальный комбикорм и много сена. Для сбалансированного и разнообразного питания в их рационе присутствуют свекла, морковь, сельдерей, кабачки, огурцы и даже кукуруза. Зимой операторы будут подкармливать животных вареным картофелем, это необходимо для поддержания веса.

— А вы знаете, что зубы у кроликов растут на протяжении всей жизни? — интересуется у меня зоотехник Дарья Антипова. — В дикой природе они их стачивают самостоятельно, но в неволе для этого им нужен специальный минеральный камень. Если не заботиться об этом, то зубы могут прорасти в десну, это очень опасно, ведь животное не сможет есть. Еще мы регулярно подстригаем животным коготки, чтобы они не поранили друг друга и не поцарапали посетителей, которые захотят с ними пообщаться. Представителей пород с длинной вьющейся шерстью необходимо регулярно вычесывать и подстригать раз в 11 месяцев. Иначе шерсть будет собираться в колтуны, — добавила Дарья Антипова.

Ангорская Няша / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Великаны

Самый крупный обитатель «Зайкиного дома» весит почти 10 килограммов. Это крольчика Аврора. Она относится к породе бельгийский великан. В отличие от активных сородичей Аврора не любит суету. Большую часть времени она лежит возле домиков и, когда погода позволяет, нежится на солнышке.

В Советском Союзе в свое время были выведены породы белый и серый великан. Благодаря этим животным, отличающимся большим весом и многоплодностью, ученые надеялись сократить дефицит мясных продуктов на прилавках магазинов.

— Многие великаны, кстати, имеют кроткий и добрый нрав, — уверяет Дарья Антипова.

Леопардовый рекс Марс / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Королевский кроль

Среди обитателей «Зайкиного дома» есть и кролики породы рекс. Еще их называют королевскими. Селекционерам удалось вывести животных самого разнообразного окраса. Посетители смогут увидеть кроликов с полосками тигра и пятнами леопарда. Шкура рексов на ощупь похожа на норковую.

— Рексов вывели во Франции в прошлом веке. Порода стала такой популярной, что вывоз этих животных был запрещен. Тогда русский ученый генетик Александр Серебровский пошел на хитрость. Он скрестил рекса с обычным кроликом и вывез последнего в СССР, — рассказала зоотехник Дарья Антипова. — Порода эта по сей день очень популярна. В том числе и потому, что из их бархатной шкурки шьют прекрасные шубки.