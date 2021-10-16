Апокалипсис сегодня: сможет ли человечество выжить без интернета

55210_r.jpg / Кадр из фильма «Хроники Риддика» / 2004 год

Напомним, что стряслось. В понедельник, 11 октября, ближе к вечеру (по Москве, разумеется) миллионы пользователей не смогли зайти со своих гаджетов в «Фейсбук» (Facebook). Полный игнор клиентов демонстрировали и два других приобретения Марка Цукерберга — «Инстаграм» (Instagram) и «Вотсап» (WhatsApp). Люди не могли попасть и в те сервисы, вход в которые осуществлялся через эти соцсети. И если лет 10–15 назад подобное стало бы поводом для новостей, но в топе точно не оказалось бы, то сейчас медиа буквально захлебнулись от нахлынувших эмоций. Шутка ли: аудитор и я «Фейсбука» (ФБ) — 2,9 миллиарда пользователей, в «Инстаграме» сидят 1,4 миллиарда, с помощью «Вотсапа» переписываются 2 миллиарда... Зачастую это одни и те же люди, то есть тупо сложить пользователей не получится, но даже по самым скромным прикидкам получается, что глюк прямо или косвенно вторгся в жизнь примерно половины землян, включая стариков и младенцев.

Ну а поскольку двери в привычные сервисы оказались наглухо законопачены, народ стал искать обходные пути — массово ринулся в другие сервисы, принялся скачивать работающие мессенджеры, в итоге сайты, не связанные напрямую с рухнувшей троицей, от перегруза тоже либо попадали, либо начали вовсю тупить. Так, в районе 10 вечера «ВКонтакте» разослал пользователям сообщение о том, что держится из последних сил в связи со скачками активности. Павел Дуров сообщил, что за время блэкаута мессенджер «Телеграм» прирос 70 миллионами пользователей, что тоже наложило отпечаток на четкость его работы. Серьезную нагрузку от внезапного наплыва интернет-беженцев испытывал и «Твиттер».

В итоге под напором возмущенных граждан пал даже Downdetector — международный сервис, фиксирующий интернет-сбои и отключения в режиме реального времени. Правда, перед обмороком он успел известить общественность о проблемах в работе МТС, «Билайна» и «Мегафона», их в это время тоже залихорадило не по-детски. В общем, эффект домино коснулся даже компаний, напрямую никак с заокеанским миллионером не связанных.

— Думаю, проблема с сотовыми гигантами во многом связана с изменением типового поведения пользователей, — объясняет Александр Вураско, начальник отдела анализа цифровых угроз компании «Инфосекьюрити». — Из-за потери связи с популярными сервисами приложения пытаются восстановить контакт, плюс люди начинают перезагружать страницу в ФБ или ленту в «Инстаграме», отсылают больше СМС, говорят дольше и чаще по телефону (по отчету МТС, количество исходящих СМС у него 4 октября увеличилось в 4,6 раза, а продолжительность звонков — в 2,5 раза, схожая картина, думается, наблюдалась и у других операторов. — «ВМ»). Все это создает аномальную нагрузку, к которой сеть может быть не готова.

Интересно, что на форумах люди массово жаловались даже на сбой в работе роутеров одной известной фирмы — с падением ФБ они отказывались раздавать народу вай-фай и заходить в интернет. Коллективное форумное бессознательное решило, что девайсы периодически обращаются к сервисам ФБ для каких-то своих служебных нужд, за что и поплатились.

— Глобальный сбой в функционировании такой транснациональной интернет-корпорации может затронуть самые разные сферы, — считает Александр. — Потому что тот же ФБ — это не только соцсеть, к ней «подшита» масса других сервисов. Вплоть до системы доступа в офис и датацентры самой корпорации, куда вызванные по тревоге инженеры просто не смогли попасть. Реалии таковы, что интернет, конечно, большой и вроде бы опутывает всю землю, но очень многие проекты и информационные системы используют в процессе работы такие глобальные информационные сервисы. И если глючат сервисы, может страдать и работа этих систем.

Фото: moscow-live

Так или иначе, но спустя шесть часов все более-менее наладилось: инженеры таки попали к своим железякам и изменили все, что было нужно изменить (вину возложили на человеческий фактор), пользователи смогли насладиться привычным общением, бизнес извинился перед партнерами и продолжил ковать прибыль, а политики начали выдавать рацпредложения по недопущению впредь, обузданию и постановке на вид. Как грибы после дождя повырастали в медиапространстве говорящие головы, призывающие к суверенному интернету, закрытию web-границ, тотальному внедрению системы «антидурак» в сетевую подноготную, созданию мировой альтернативы полегшей троице, а в США даже договорились до того, что предложили собрать специальный надзорный орган над империей Цукерберга, чтобы тому впредь было не повадно.

И если создание альтернативы сервисам не вызывает особых вопросов — что называется, дерзай, создавай, конкурируй, — то, например, повсеместное внедрение «антидураков» выглядит не такой простой задачей.

— Думаю, что сейчас это принципиально невозможно, — объясняет Александр Вураско. — Мировая сеть десятилетиями формировалась в ее нынешнем виде и нельзя просто взять и волевым решением все изменить. Многие вещи в современном интернете достались ему от предшественников, многие появились еще в 1980-х годах, а то и ранее, когда он был лишь объектом интересов отдельных ученых. Существует множество инициатив, направленных на повышение стабильности интернета, изменение принципов адресации в нем (именно это «положило» ФБ 4 октября), но пока они малореализуемы, потому что для их внедрения требуются, во-первых, колоссальные средства, а во-вторых, нужно будет перекорежить всю нынешнюю структуру существования интернета, а как это сделать, не нарушая его функционирования, никто пока не знает.

Иными словами, речь о настолько глубинных, основополагающих принципах, на которых строится техническая и программная работа сети, что проще сделать операцию коронарного шунтирования несущейся галопом лошади (сидя при этом на ней верхом), чем перевязывать уже созданный когда-то узор всемирной паутины.

История с суверенным интернетом тоже выглядит утопично: — Речь может идти о сохранении стабильного функционирования национального web-сегмента, — продолжает Вураско. — Только это имеет смысл, потому что на сеть завязано огромное количество самых разных производственных, финансовых, народнохозяйственных и коммуникационных процессов. А делать какой-то свой, обособленный от всего мира интернет как минимум смешно, потому что мы давно уже часть глобальной структуры, и эта связь неразрывна.

А вот обломать кайф цифровым монополистам, тихой сапой загребающим потными ручонками один кусок сладкого пирога за другим, вполне можно, считает политолог Григорий Новиков.

— Цукерберг и правда создал настолько гигантскую империю, что катаклизмы внутри нее уже вполне серьезно аукаются большей части землян. Уже подсчитали, что бизнес потерял на этом сбое почти 1 миллиард долларов (в РФ больше 400 миллионов рублей).

Ведь соцсети — это не только котики, треп и смешные картинки. Это реклама и чат-боты для бизнеса, это продажи и основной способ коммуникации с партнерами, клиентами и сотрудниками. Лично знаю несколько контор, где людей буквально заставляли в свое время регистрироваться в ФБ, чтобы все общение шло через его мессенджер.

И нынешний бада-бум, по сути, обернулся для них 6-часовым простоем. Логично предположить, что регуляторы по всему миру приложат сейчас усилия к тому, чтобы минимизировать зависимость от подобных I T монополистов.

Фото: flickr.com / Anthony Quintano

В США уже идут предложения по разделению большой тройки Цукерберга. Возможно, у них это даже получится. Но если подумать, в меньшем масштабе нечто похожее происходит и у нас. Сбер сейчас по сути формирует такую же монополию на единой цифровой платформе, подгребая под себя самые разные виды бизнеса. Там уже и онлайн-кинотеатр есть, и маркетплейс, и доставка еды, и электромобили, и бог знает что еще. По тому же пути идет и «Яндекс». И где гарантия, что через несколько лет один не пожрет другого или они не сольются в экстазе? И где гарантия, что сбой в одной из составляющих этой системы (а без сбоев в IT не бывает, та же тройка глючила по всему миру еще и 8-го числа) не приведет к глобальным проблемам в жизни целой страны, как это случилось с половиной планеты в случае с ФБ?

Что ж, наверное, это прекрасный повод задуматься над палками децентрализации, которыми стоит попридержать колеса глобальных игроков уже сегодня, чтобы завтра не оказаться раздавленными ими. А также над тем, насколько плотно вошел интернет в нашу жизнь.

Ведь если может вырубиться гигантский сегмент, обслуживающий интересы половины планеты, наверное, и все остальные сегменты при желании можно повырубать? По злому умыслу ли или из-за действия стихии.

Вот шарахнет какая-нибудь мощная вспышка на Солнце и передаст привет горячий всем сетям. Что будет тогда с этими прекрасными беспилотниками, умными такси и не менее умными домами, интернетом вещей, который у нас теперь везде — от частных кухонь до общественных энергосетей? Банки остановят транзакции, водители останутся без навигации, магазины перестанут принимать карты, логистика рухнет в попытках разобраться в цепочках поставок, и даже — о ужас! — к врачу придется записываться по старинке, засовывая голову в окошко регистратуры...

— Есть такое понятие, как объекты критической информационной инфраструктуры, — напоминает Новиков. — Это компании, работающие в стратегически важных областях (медицина, транспорт, связь, энергетика, оборонка и так далее). На большинстве из них, во-первых, предусмотрены альтернативные источники энергии и свои внутренние автономные сети, а во-вторых, там никто никогда не забывает навыки ручного управления.

И перевод на это ручное управление в случае форсмажора происходит крайне быстро. Даже специальные учения с сотрудниками проводят на этот счет. Думаю, что в случае глобального падения интернета во всех остальных сферах растерянность будет длиться не более суток. Люди быстро сориентируются и начнут жить так, как и в доинтернетовскую эпоху.

Да и никакого глобального падения, похоже, не будет:

— Ситуация отключения всего интернета на Земле крайне маловероятна, — считает Александр Вураско. — Проблемы с какими-то его частями возможны. Такие сценарии давно известны, к ним готовятся как крупные IT-компании, так и целые государства, но речь о том, что это будет длительный сбой на недели и месяцы, все равно не идет. Схема построения интернет-коммуникаций чрезвычайно сложна и разветвлена, и крайне сложно придумать ситуацию, при которой по всему миру кто-то невидимый нажмет на все кнопки «выкл.» разом.

Для того чтобы то же Солнце вырубило интернет на день-два по всей планете, вспышка должна быть настолько мощной, что, скорее всего, отсутствие интернета будет последней проблемой, которой мы в этот момент обеспокоимся, поскольку речь уже будет идти о сохранности жизни на Земле.

Но опять-таки, даже такая вспышка может вызвать перебои в работе какого-то оборудования, вывести, например, из строя спутники, но интернет — это не только они, но еще и кабельные каналы, в том числе и глубоководные, так что где-то он непременно останется, об этом точно переживать не стоит.

Фото: Pixabay

БЫВАЕТ

В 2018 году из-за повреждения подводных кабелей Мавритания осталась без интернета (говорят, их перерезал траулер). Девять других африканских стран также столкнулись с перебоями доступа к всемирной сети. Но даже в этом случае сбой не длился больше двух суток.

КСТАТИ

В начале XXI века эскимосы познакомились с интернетом, и его потребовалось как-то обозначить в их языке. Лингвисты выбрали слово ikiaqqivik — «путешествие сквозь слои». Раньше так называли действия шамана, который для поиска ответа на какой-либо вопрос мысленно отправлялся сквозь время и пространство.