Массажист перечислил главные факторы, влияющие на развитие варикоза

Фото: Из личного архива Владимира Яременко

Вероятность развития варикозного расширения вен гораздо выше, если вы женщина, если вы были беременны, а также если вы работаете «на ногах». Другие факторы, которые могут предрасполагать к варикозному расширению вен, — это наследственность и структурная слабость стенок вен, ожирение и малоподвижный образ жизни. Еще одним фактором является диета с низким содержанием клетчатки — варикозное расширение вен редко встречается в тех регионах мира, где употребляют нерафинированную пищу с высоким содержанием клетчатки. Об этом «Вечерней Москве» рассказал массажист Владимир Яременко.

— Варикозное расширение вен может развиваться в поверхностных или глубоких венах. Поверхностные варикозные вены можно увидеть через кожу — они расширены. Некоторые клиенты с варикозным расширением вен могут считать его лишь косметической проблемой. У других могут быть сильные боли, ноющая боль и усталость в ногах, особенно при ходьбе. Икроножные мышцы могут сводить судороги, особенно по ночам. В тяжелых случаях участки ног клиента могут стать пигментированными, затвердевшими или изъязвленными. Обычно в результате расширения вен и аномально высокого давления в капиллярах развивается застой и отек лодыжек, что приводит к повышенной экссудации лимфы, — пояснил специалист.

Одна из основных опасностей варикоза заключается в том, что из-за него могут образовываться тромбы, а разрыв вен может привести к кровотечению. В таких тяжелых ситуациях человеку может потребоваться постоянное ношение компрессионных чулок, чтобы увеличить венозный приток к сердцу.

По словам Яременко, массаж может быть эффективной поддерживающей модальностью для клиентов с варикозным расширением вен, если применять ее разумно в зависимости от тяжести состояния.

— Массажные техники, такие как лимфодренаж и циркуляторный массаж, которые усиливают общее кровообращение и улучшают питание тканей, особенно полезны при варикозном расширении вен. Техника циркуляторного массажа должна включать короткие (длиной три сантиметра) поколачивания для перемещения крови от клапана к клапану в вене и более длинные поглаживания для увеличения потока по всей длине вены. Лимфодренажные поглаживания — это поверхностные поглаживания, которые влияют на циркуляцию лимфы, перемещая ее из мест скопления и застоя в межклеточных пространствах в лимфатические сосуды и в конечном итоге в общую циркуляцию. Эти очень легкие поглаживания направлены на подкожную область и поверхностную фасцию. Все приемы массажа, направленные на устранение венозной недостаточности, должны проводиться по направлению к сердцу. При массаже варикозных вен используется мягкое давление всей ладонью или плоское давление кончиками пальцев, — отметил врач.

Только наличие поврежденной кожи, язвы или флебита не позволяет терапевту воздействовать непосредственно на варикозные вены. В случае язвы лимфодренажные и циркуляторные поглаживания могут быть начаты ближе к очагу поражения. Некоторые техники, применяемые на краю венозной язвы, могут помочь смягчить и освободить участки затвердения, что приведет к свободному движению кожи и нижележащих тканей.

Поскольку при массаже варикозных вен лучше ограничить трение, необходимо использовать смазочные материалы. Рекомендуется использовать масла, а не кремы или лосьоны. Чаще всего я использую для массажа варикозных вен смесь 50/50 подогретого оливкового масла и настойки мирры.