Музей Победы на Поклонной горе организует для школьников полноценные патриотические уроки

Учитель истории школы № 1492 Наталья Клочкова (слева) показывает ученикам 10-го педагогического класса (слева направо) Ивану Ромайкину, Александру Шкунденкову и Ольге Жевлаковой один из экспонатов выставки «Подвиг народа» в Музее Победы / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В понедельник, 18 октября, в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе прошли занятия для школьников в рамках городского проекта «Учебный день в музее».

Музей Победы на Поклонной горе присоединился к проекту «Учебный день в музее» только в сентябре этого года. Совместно с городским методическим центром Департамента образования и науки Москвы была разработана уникальная образовательная программа для учеников старших предпрофессиональных классов.

— Во всех уроках задействована наша новая экспозиция «Подвиг народа», — рассказала заведующая экскурсионным сектором музея Елена Наумова. — Она помогает ребятам глубже погрузиться в атмосферу того времени и тех событий.

Сегодня уроки в этом учреждении культуры проводятся для инженерных, медицинских, новых педагогических и академических классов.

По словам Елены Наумовой, для каждого профиля есть свой индивидуальный образовательный маршрут.

— Есть занятия по математике, английскому языку, истории, физике, биологии, химии. На историческом материале школьников знакомят с военными событиями, — отметила заведующая экскурсионным сектором.

Например, на математике ребятам предлагают решить уравнение, результат которого — историческая дата. Медицинские классы во время викторины изучают оказание врачебной помощи во время войны, учатся определять степень обморожения у раненого бойца, а инженеры знакомятся, например, с особенностями строения Брестской крепости или узнают, почему в состав бетона, который использовался при возведении этого сооружения, обязательно включали свинец.

— Такие уроки не только позволяют посмотреть на обычные школьные предметы под другим углом, но и воспитывают в детях патриотизм, — подчеркнула Елена Наумова.

Учитель истории школы № 1492 Наталья Клочкова (слева) показывает ученикам 10-го педагогического класса (слева направо) Ивану Ромайкину, Александру Шкунденкову и Ольге Жевлаковой один из экспонатов выставки «Подвиг народа» в Музее Победы / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Необычный формат занятий особенно нравится детям. Ученики 10-го педагогического класса школы № 1492 впервые оказались на этой выставке.

— Раньше я читал о войне только в книгах, а здесь полностью проникся духом того времени. На выставке все очень реалистично и подробно сделано, — поделился школьник Александр Шкунденков.

Учебный день в музее понравился и Ольге Жевлаковой.

— В школе нам об этом просто рассказывает учитель, а на интерактивной выставке можно походить, посмотреть и даже потрогать предметы, — отметила она.

Поскольку класс у ребят педагогический, то и задания им подготовили соответствующие. Одной из команд нужно было придумать свой урок о войне, другой — написать сценарий военного фильма, третьей — разработать план экскурсии.

— Ни один ресурс школы не дает такого эффекта и такой заинтересованности детей в изучении предмета, — говорит учитель истории школы № 1492 Наталья Клочкова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Зинин, директор Городского методического центра:

— Проект «Учебный день в музее» успешно реализуется уже несколько лет, существенно расширяя образовательные возможности школы. С сентября 2021 года состоялось уже 294 учебных дня, в которых приняли участие около 6,5 тысячи московских школьников. Новой вехой в развитии проекта, давно полюбившегося столичным ученикам, стал «Учебный день в Музее Победы». Познавательная викторина и уроки по значимым для каждого направления дисциплинам дают возможность активно использовать ресурсы города в предпрофессиональной подготовке учащихся.

СПРАВКА

Проект «Учебный день в музее» реализуется столичным Департаментом образования и науки и Департаментом культуры Москвы с 2017 года. В нем задействованы как городские, так и федеральные музеи. С прошлого учебного года проект перешел и в онлайн-формат. Его главная цель ― формирование у детей и подростков целостной картины мира благодаря образовательным возможностям музеев Москвы. Сегодня в проекте принимают участие 26 музеев (27 площадок).