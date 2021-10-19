«Желудочный ковид»: как отличить новый симптом коронавируса от кишечного гриппа

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В последнее время у россиян участились случаи проявления желудочного ковида, который не является отдельным видом инфекции, а выступает в качестве одного из симптомов штамма «дельта». Клиническая картина при таком течении напоминает симптомы, характерные для пищевых отравлений: рвота, диарея и боли в животе. Больше всего подвержены этому варианту недуга дети. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, насколько кишечная форма болезни опасна и как она протекает у взрослых пациентов.

Кто болеет кишечным ковидом?

Как рассказала «ВМ» инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Елена Мескина, крайне редко кишечная коронавирусная инфекция проявляется исключительно расстройством желудка, рвотой и спазмами в области живота. Симптоматика, по ее словам, всегда будет смешанной: лихорадка, респираторные проявления, легочное поражение и желудочно-кишечные проблемы. Эксперт заметила, что однозначного ответа на вопрос о том, как часто у коронавирусных пациентов проявляется желудочно-кишечная форма болезни, нет:

— Но имеется общая статистика, согласно которой около 15–20 процентов COVID-пациентов болеют именно кишечным вариантом. В подавляющем большинстве это дети. Но среди взрослых тоже встречаются такие пациенты, хотя крайне редко.

Какова летальность

Собеседница «ВМ» отметила, что наличие этого симптома не делает течение болезни более тяжелым и не повышает вероятность летальности:

— Мы специально проводили анализ: как именно кишечный симптом коронавируса влияет на больного. Выяснилось, что какой-то особой разницы нет. По продолжительности ковид с наличием этой особенности не длится дольше классической версии. У больного так же часто наблюдаются повышенная температура, аналогичные проявления, которые есть при стандартном коронавирусе. С той лишь разницей, что у больного происходит расстройство желудка.

Смертность в этом случае, дополнила инфекционист, такая же, как и при обычном течении болезни.

Ротавирус или желудочный ковид?

У многих родителей, по словам эксперта, возникает вопрос: как различить ротавирус и кишечный ковид у ребенка. Медик уточнила, что при коронавирусе, протекающем в сочетании с нарушением функции желудочно-кишечного тракта, позывы в туалет не такие частые:

— Многие ротавирус называют «желудочным гриппом», что неправильно. В медицине нет такого термина. Бывает либо ротавирус, либо норовирус. Следовательно, при ротавирусе и иных кишечных инфекциях у человека (неважно, взрослый это или ребенок) диарея может проявляться от 10 до 20 раз в сутки. Сопровождаться этот симптом будет частыми рвотами. При кишечном ковиде такой клинической картины не наблюдается. Если же подобные симптомы проявляются, то длятся они максимум два дня, с походами в туалет не более двух–трех раз.

Станет ли ковид сезонным?

Все предположения медицинского сообщества о том, что коронавирус в будущем станет сезонным заболеванием, по словам Мескиной, пока не сбылись. Однако этот процесс, как считает медик, неизбежен:

— Сформироваться этот процесс может, когда будет накоплен достаточный коллективный иммунитет. А произойдет это тогда, когда большинство жителей страны получит иммунизацию. Это сделает людей более стойкими к болезни, а вирус — менее опасным. И он станет в один ряд с другими сезонными инфекциями.

Также эксперт отметила, что вакцина от ковида в перспективе будет претерпевать обновление:

— Возможно, не все знают, но мы ежегодно обновляем вакцину даже для вируса гриппа. Такая же участь ожидает препараты от коронавируса.

Врач уточнила, что подобные меры необходимы, поскольку болезнь продолжит мутировать, даже если ковид станет сезонным.