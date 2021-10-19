Юные звезды телевидения получили награды

Продюсер Александр Болдырев, юная актриса Виталия Корниенко и режиссер Урал Сафин (слева направо) получили премию «ТЭФИ-KIDS». Они сняли киноленту «Виктория». Комедию признали «Лучшим телевизионным фильмом для детей» / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Фонд Академии Российского телевидения наградил победителей премии «ТЭФИ-KIDS». Лауреатов поздравили известные артисты.

Холл театра Et Cetera на один вечер превратился в настоящий детский мир. Юные актеры, зрители и телеведущие были центром всеобщего внимания. Девочки и мальчики позировали на красной ковровой дорожке в нарядных платьях и костюмах, обсуждали свою работу и с нетерпением ждали начала премии, ведь многие из них — номинанты.

Пообщаться с юными звездами пришли и любимые уже не одним поколением детей герои — Хрюша, Каркуша и Тигр Мур из программы «Спокойной ночи, малыши!». Они с удовольствием фотографировались с ребятами в холле и давали им интервью.

А жюри «ТЭФИ-KIDS», в состав которого вошли народный артист СССР, музыкант Юрий Башмет, телеведущая Юлия Барановская, композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш, актер театра и кино Александр Олешко и другие, уже определили победителей. Они выбрали лучших в десяти разных номинациях. Обладателем звания «Лучший режиссер телепрограммы для детей» стала Юлия Солдина, продюсер передачи «Мы — грамотеи!». Награду получили и ведущие детской музыкальной программы «Ты — супер!» Вадим Такменев и Анастасия Пак. А лучшим анимационным сериалом стало «Простоквашино».

— Это наш флагманский проект. Именно он четыре года назад вывел нас из кризиса, — рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. — Он стал мостиком между прошлым и будущим. Мы сделали более 50 серий, которые на нашем канале в соцсетях набрали 550 миллионов просмотров. И еще около 150 миллионов в аккаунтах партнеров. Вся команда вкладывает в этот проект душу.

Одним из самых волнующих награждений была номинация «Лучший телевизионный фильм или сериал для детей». Вручать заветную статуэтку вышел народный артист России, педагог и артист балета Николай Цискаридзе.

— Я много лет работаю с подрастающим поколением, с нашим «завтра». Я всегда лично возвращаюсь к тому, что видел в детстве. И те юные души, с которыми я работаю, будут делать то же самое. Я бы хотел, чтобы те, кто создает контент для детей, не теряли индивидуальность. Как педагог, который постоянно взывает к сознанию детей, понимаю, насколько важно то, что они смотрят и читают, что их наполняет, — отметил Николай Цискаридзе.

Победителем стал фильм «Виктория». За наградой на сцену вышла юная актриса Виталия Корниенко, сыгравшая главную героиню. Она не могла сдержать слез радости, а в своей трогательной речи она поблагодарила всю съемочную команду фильма, жюри конкурса и свою маму.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Митрошенков, президент премии, вице-президент Академии российского телевидения:

Прошлый год был тяжелым.

— Миллионы детей сидели дома. И анимация, и телевидение проходили настоящий экзамен — смогут ли они увлечь ребят или нет. Смогли. В России работают уже больше 30 детских каналов, как культовых, так и постепенно набирающих аудиторию. И именно дети задают тренды, как будет развиваться телевидение, созданное для них.