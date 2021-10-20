Лучшие дирижеры померятся талантами

Фото: Минобороны РФ

В среду, 20 октября, в Военном институте (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны России стартовал основной этап смотра-конкурса военных дирижеров, который проходит в рамках празднования 100-летия образования Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ.

В конкурсе свое мастерство покажут 16 дирижеров военных оркестров, дислоцирующихся на территориях Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота. Они были отобраны из числа нескольких десятков претендентов специальной комиссией Военно-оркестровой службы ВС РФ, которая в течение двух последних лет выезжала в места расположения военных оркестров и проверяла уровень исполнительского мастерства дирижеров.

— Участников ждут непростые испытания. Сначала музыкантам нужно будет подготовить инструментовку для военного оркестра. В нее входят оркестровка, аранжировка или переложение небольшой части произведения для среднего состава духового оркестра (около 30 человек — прим. «ВМ»). Еще двумя заданиями станут работа по управлению военным оркестром и методика репетиционной работы с ним, — рассказали в дирекции международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Каждое выступление конкурсантов жюри оценит по десятибалльной шкале. После сложения всех результатов определятся победители.

Жюри предстоит очень сложный выбор, ведь в конкурсе примут участие лучшие военные дирижеры из разных уголков нашей страны. Такой смотр-конкурс пройдет во второй раз. Впервые подобное мероприятие провели в 1991–1992 годах. Инициатором его был генерал-майор Николай Михайлов. С 1976 по 1993 год он руководил Военно-оркестровой службой.

В этом году организаторы планируют не только оценить музыкальное мастерство и строевую выучку коллективов. Конкурс направлен на расширение репертуарной практики между оркестрами и обмен опытом между музыкантами.

Итоги жюри подведет к 22 октября. Все победители получат заслуженные награды.

А 24 октября в Центральном академическом театре Российской армии призеры выйдут на сцену для участия в красочном гала-концерте.

Тимофей Маякин, генерал-майор, главный военный дирижер, заслуженный артист Российской Федерации, музыкальный руководитель фестиваля «Спасская башня»:

— Конкурсные мероприятия продлятся с 18 по 24 октября. Заключительные испытания пройдут в студии Центрального военного оркестра Минобороны России. В первый конкурсный день у нас состоялась жеребьевка, после которой определилась очередность прохождения дирижерами состязаний. Всего мы предложим конкурсантам три разных испытания.