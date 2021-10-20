Женщины под ударом: что делать при остеопорозе

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Ежегодно 20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. Согласно статистике за 2020 год, после 50 лет каждая третья женщина и каждый пятый мужчина рискуют получить перелом из-за остеопороза. В том, как избежать трагичных последствий, почему в случае перелома важна операция и какие меры профилактики этого заболевания стоит соблюдать, разбиралась «Вечерняя Москва».

Женщины под ударом

Остеопороз — это системное заболевание скелета, которое характеризуется снижением минеральной плотности костей и нарушением их микроархитектоники. В итоге это может привести к негативным последствиям — переломам, рассказал «ВМ» травматолог-ортопед городской клинической больницы № 13, председатель профессиональной ассоциации АО «Травма Россия», вице-президент междисциплинарного альянса «Хрупкий возраст» Леонид Фарба.

Как уточнил врач, у людей с остеопорозом перелом может произойти даже в результате падения с высоты собственного роста или если пожилой человек сядет «мимо стула». Чего не скажешь о молодых. Они могут сломать бедро только в результате серьезной аварии или падения с высоты.

— Первичный остеопороз — это заболевание пожилых людей. Насколько мы в детстве и юности наберем костную массу, а это происходит до 35 лет, с этой «горочки» и покатимся: к остеопорозу или же нет. В основном пациенты с остеопорозом — это женщины. В период менопаузы защита женских половых гормонов прекращается и начинается резкое обеднение костей кальцием. Мужчины тоже страдают остеопорозом, но, как правило, они не доживают до подобных переломов. Потому что они хуже следят за своим здоровьем и скорее умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Но после 70 лет частота остеопоритических переломов у мужчин сопоставима с женщинами. У женщин этот риск возникает уже после 50 лет, — отметил травматолог-ортопед.

Быстрый план действий

Чтобы минимизировать последствия перелома при остеопорозе, нужно правильно и своевременно оказать медицинскую помощь больному. Для этого в случае травмы необходимо незамедлительно вызвать скорую. По словам Леонида Фарбы, в подобных ситуациях врачи предлагают госпитализацию, от которой нельзя отказываться. Уже в больнице травматологи оценят тяжесть повреждения и предложат один из методов хирургического лечения.

— Здесь важна именно операция для того, чтобы восстановить активность пожилого человека. Чем раньше такой пациент будет прооперирован, тем больше у него шансов подняться на ноги. Сейчас сильно поменялись подходы травматологов к лечению переломов шейки бедра или вертельной области. Если раньше считалось, что пациент слишком стар, чтобы его оперировать, то теперь, наоборот, возраст — не повод этого не делать. И если мы успели сделать операцию в ближайшие 48 часов, а лучше 24 часа, тогда последствия будут не такими страшными, — дополнил врач.

Леонид Фарба также пояснил, что чаще всего пациенты с подобными переломами погибают не от самой травмы, а от осложнений после нее. Обычно это пневмония, тромбозы, тромбоэмболия, пролежни. Без операции, подчеркнул врач, многие больные погибают в первый год после полученного перелома. После операции тоже возможен летальный исход, но статистически достоверно, что гораздо больше пациентов в таком случае выживают и восстанавливаются, заверил собеседник «ВМ».

Спасительная профилактика

В качестве профилактики остеопороза травматолог-ортопед порекомендовал россиянкам после начала менопаузы пройти консультацию у гинеколога-эндокринолога. Умелый подход к гормональной терапии, подчеркнул Леонид Фарба, способен продлить молодость женщины на ближайшие десять лет. Также специалист посоветовал всем следить за рационом питания и образом жизни. В меню россиян обязательно должны быть продукты с высоким содержанием кальция и витамина D. Это кисломолочные продукты, молоко, сыры, жирная рыба. Чтобы восполнить дефициты, одного правильного питания, конечно, недостаточно — нужна уже консультация врача, сказал эксперт.

— Курение и алкоголь также провоцируют остеопороз. Здоровый образ жизни, соответствующий возрасту человека, тоже является отличной профилактикой. А витамин D не только положительно влияет на костный обмен, но и на кожу, волосы. Вообще его называют витамином здоровья. Практически все наше население имеет дефицит этого витамина. Поэтому нужно консультироваться с врачом и принимать препараты при необходимости, — заключил Леонид Фарба.