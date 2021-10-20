Бизнес взял курс на сохранение экологии

Компания, которую представляет на форуме маркетинг-менеджер Инна Лапшина, разработала специальную программу по сортировке и дальнейшей переработке одноразовой картонной посуды / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 20 октября, в столице прошел форум «FoodTech: еда настоящего». Он собрал более ста компаний, занимающихся технологиями производства продуктов питания.

Форум «FoodTech: еда настоящего» — это ежегодное мероприятие, на котором не только обсуждаются, но и презентуются новые технологичные решения в сфере доставки и приготовления еды.

Здесь, на выставке, можно встретить автомат по приготовлению блинчиков с несколькими вариантами начинки, «умные» холодильники, которые контролируют температуру скоропортящихся товаров с помощью компьютерного зрения. А еще можно увидеть вертикальные фермы, которые позволяют выращивать овощи, ягоды и зелень в любых условиях и в любое время года. Установка представляет собой небольшую стеклянную витрину, в которую нужно засыпать семена и залить чистую воду. А дальше они просто растут.

По словам исполнительного директора компании по производству вертикальных ферм Анны Вититной, такая технология выращивания продуктов позволит предпринимателям снизить расходы на логистику. А еще они могут постоянно контролировать процесс роста растений с помощью обычного приложения на смартфоне.

— Продукты выращиваются на вертикальной ферме за счет биобактерий. Самое главное, их качество не страдает от погодных условий и климата, как на обычных фермах. Кроме того, их не трогают насекомые, как, например, в теплицах, — говорит Анна Вититна.

Внутри установки также создаются все условия для благоприятного роста растений — постоянное освещение, вентиляция, влажность. Кстати, такие вертикальные фермы уже используются в столичных ресторанах.

— Сейчас это одно из приоритетных направлений в сфере приготовления еды, — отметили специалисты, присутствующие на форуме.

А для Инны Лапшиной, маркетинг-менеджера компании по производству посуды из картона, это мероприятие стало поводом еще раз привлечь внимание общественности и предпринимателей к проблеме экологии.

— Мы специально создаем такие условия для наших клиентов и потребителей, чтобы они сдавали использованную посуду на сортировку и переработку, а не отправляли на мусорную свалку. Разработали программу и последовательно ее реализуем, — говорит Лапшина.

Что касается деловой части форума, то на ней обсуждались меры городской поддержки для тех, кто помогает развивать сферу производства продуктов питания.

Как отмечалось на форуме, сейчас Москва считается одним из мировых лидеров в этом направлении и теперь масштабирует свои инновационные решения на другие регионы и страны.

Кроме того, столичные власти постоянно в поисках новых инновационных решений. Это хорошо видно на примере «Московского акселератора», где начинающие создатели новых продуктов и идей презентуют свои разработки потенциальным инвесторам, которые их впоследствии внедряют.

Прошедший форум был организован при поддержке Департамента предпринимательства инновационного развития города Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы:

— Цифровые технологии сегодня интегрируются во все этапы производства — от создания продуктов питания в фермерских хозяйства до работы с отходами. Объем инвестиций в мировой фудтех-рынок в первом полугодии 2021 года вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта тенденция наблюдается сейчас и в России.