Единение во имя процветания

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В среду, 20 октября, состоялась конференция, посвященная Московскому международному форуму «Религия и мир», который состоится в Зале Церковных соборов храма Христа Спасителя 26–27 октября.

Предстоящий форум станет одной из крупнейших площадок, на которой эксперты из разных стран обсудят вопросы межрелигиозных отношений, благотворительных и гуманитарных инициатив. В этом году проведение форума приурочено ко Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, проведение которой запланировано в России в мае 2022 года.

— В нынешнем году главной темой форума станет «Межрелигиозный и межкультурный диалог в пространстве современного мира». В нем поучаствуют представители органов государственной власти, российские и зарубежные специалисты, общественные и религиозные деятели из Сирии, Ливана, Греции, Сербии, Болгарии, Армении, Франции и других стран, — рассказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

По его словам, в работе форума примут участие порядка тысячи человек. Среди приглашенных ожидаются глава епархии Армянской апостольской церкви в Дамаске митрополит Армаш Налбандян, депутат парламента Греции Максимос Харакопулос.

Примут участие в форуме и представители разных российских высших учебных заведений.

— На площадке будут представлены Московский педагогический государственный университет, ВШЭ, ДВФУ, Донской государственный технический университет, Высшая школа юриспруденции, Институт российской идентичности и другие вузы, — отметил Виталий Сучков.

По словам одного из организаторов форума, президента союза «Христианский мир» Алексея Черкезова, на встречу приедут представители научного сообщества из зарубежных стран. Среди них — ректоры трех ведущих сирийских вузов. Кроме того, впервые в форуме примут участие представители Афганского университета. Из региона Ближнего Востока ожидается много гостей, поскольку ситуация в Сирии обострила вопросы поиска мира и межрелигиозного взаимодействия.

Особенностью проведения форума в этом году станет повышенная опасность из-за распространения коронавируса. Организаторы особенно подчеркивают, что работа участников на мероприятии будет организована с учетом требований эпидемической безопасности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Потокин, председатель отдела по социальному служению Московской городской епархии:

— В церкви всегда придерживаются идеалистического взгляда на мир, утверждая, что духовное преобладает над материальным. Пандемия стала для всех нас, не только православных, испытанием, которое выявило отсутствие духовного единства по многим вопросам, в том числе и по вакцинации. В связи с этим будет особенно актуально вести диалог друг с другом, находить общие решения и объединяться перед этим вызовом, как объединялись когда-то наши предки во время Великой Отечественной войны для противостояния общему врагу, общей для всех опасности.