Победитель городского этапа конкурса «Народный участковый» Роман Данилов отдал 15 лет служению людям

Участковый уполномоченный отдела МВД по району Зюзино майор полиции Роман Данилов начинает свой рабочий день в опорном пункте на Симферопольском бульваре / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Участковый Отдела МВД России по району Зюзино майор полиции Роман Данилов стал победителем городского этапа престижного конкурса «Народный участковый».

Каждый житель района Зюзино знает участкового Романа Данилова. Уже пятнадцать лет он работает на родном участке и живет здесь же со своей семьей: супругой Любовью и двумя дочерьми — Софией и Стефанией.

— Все знают, что ко мне можно обратиться в любое время суток, — рассказывает майор Данилов. — За 15 лет службы моя жена уже привыкла к этому. Она с пониманием относится к тому, что частенько приходится задерживаться на работе. Сложнее это объяснить дочкам. Им же хочется перед сном поиграть с папой. Но зато выходные дни я стараюсь проводить с семьей.

Роман в детстве и не думал, что станет полицейским. Мальчишкой он занимался в спортивной школе и частенько выезжал с футбольной командой на международные соревнования. Грезил о карьере известного спортсмена. Но во время службы в армии все изменилось. Идея защищать людей от преступников и беззакония вдохновила Романа работать в полиции.

После армии Данилов поступил на инженера в Московский государственный открытый университет имени Черномырдина. Тогда же и устроился участковым.

С тех пор Роман продолжает постигать науки, которые могут пригодиться ему в работе. Он окончил бакалавриат Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. А недавно поступил в магистратуру. Кстати, Любовь Данилова ставит своего мужа в пример дочерям. Иногда они ленятся, не хотят учиться. Тут-то на помощь и приходит пример папы.

На работу у майора Данилова тоже времени хватает. За эти 15 лет ему удалось не допустить роста преступности на своем участке. Помимо оперативной работы Роман уделяет время профилактическим беседам с жителями района. Он частенько собирает москвичей и напоминает им, чтобы не общались с незнакомцами и не переводили деньги на неизвестные банковские карты.

— Недавно на моем участке одна молодая девушка познакомилась с парнем по интернету и, не зная даже его фамилии, пригласила к себе в гости, — рассказывает участковый. — Этот гость украл у нее 500 долларов. Мы установили его личность по соцсетям, нашли его и задержали.

Роман Данилов занимается не только преступлениями. Он не отказывает людям в любой помощи. Однажды к нему пришла женщина в слезах. Оказалось, что дверь в ее квартиру захлопнулась, ключ остался внутри. А в квартире маленький ребенок. Роман с напарником через крышу спустились на балкон и помогли открыть дверь. И как не уважать такого человека?

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Участковый уполномоченный отдела МВД России по району Зюзино майор полиции Роман Данилов обслуживает 3 офисных здания и 14 жилых домов, в которых находится 2182 квартиры и проживают 3760 человек. Общая площадь его участка составляет 3500 квадратных метров. С начала 2021 года Роман Данилов раскрыл 9 преступлений: кражи, распространение наркотиков, побои, угрозы убийством. В 2021 году участковый составил 53 административных протокола. В настоящее время на участке Романа Данилова проживают 4 человека, состоящих на профилактическом учете, 7 москвичей, которые имеют условную судимость, и 4 злостных дебошира.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Бреев, ответственный секретарь Общественного совета при Главном управлении МВД России по городу Москве:

— Одиннадцать лет уже проводится конкурс «Народный участковый», который способствует поднятию престижа службы участковых уполномоченных. В этом году в первом этапе конкурса участвовали 84 человека. Во втором — 11 (по одному представителю из каждого округа столицы). В конкурсе участвуют лучшие из лучших, а голоса за них отдают москвичи. Скоро пройдет всероссийский этап. Я призываю всех горожан активно подключаться к голосованию на сайте столичной полиции, которое пройдет с 1 по 10 ноября. В День сотрудника органов внутренних дел уже будет известен финалист: им станет участковый, за которого голоса отдаст наибольшее количество человек.