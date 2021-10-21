Съедобная... часть забора

Фото: Пресс-центр республики Саха (Якутия) в Москве

В вузах идет осенний сезон этноолимпиады «Москва — столица многонациональной России». А вы можете проверить эрудицию с помощью приложения проекта (ссылку на него вы найдете на сайте этномосква.рф) и нашей рубрики. Сегодня в этом нам помогает этнолог, доктор исторических наук, член совета директоров центра «Этносфера» Анна Шевцова.

Название этого традиционного блюда карельской кухни в русском языке используется для обозначения части забора. О чем идет речь?

Конечно же, это традиционные открытые пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками — калитки. По одной из версий, их название происходит от старинного русского слова «калита» (денежная сума), поскольку калитки своей формой напоминают наполненный кошелек или мешочек. Традиционное тесто для карельских калиток готовили на простокваше с добавлением сметаны, молока и масла. В качестве начинки чаще всего использовали ячневую или перловую крупу, картофель, толокно.

Карельские калитки широко распространены и в Финляндии. А в 2003 году они даже вошли в список товаров Евросоюза, защищенных по наименованию места происхождения, теперь их традиционная рецептура охраняется законом.

Ысыах — главный национальный праздник этого народа. Что это за народ?

Ысыах — главный праздник народа саха. У якутов сохранилась древняя традиция, характерная для скотоводов, делить год пополам. Ысыах — это граница между старым и новым, прошлым и будущим. Праздник тесно связан с древним культом Солнца и днем летнего солнцестояния (21 июня), хотя не всегда отмечается именно в этот день.