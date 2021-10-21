Как приехать в столицу из провинции и в 26 лет возглавить один из самых инновационных магазинов в стране

Фото: Пресс-служба «Пятерочки»

Когда встает вопрос «Где строить карьеру?», поколение Z все чаще выбирает крупные энергетические или digital-корпорации, рассматривая продуктовый ретейл как вариант для подработки во время студенчества или на время. Примерно так размышляла Татьяна Бронина, когда одним весенним днем шла устраиваться продавцом-кассиром, — поработаю немного, а потом найду постоянное место. В итоге, пока ровесники только задумываются о карьере, молодая и улыбчивая Татьяна в 26 лет встала у руля одного из самых инновационных магазинов в стране — «Пятерочки #Налету». В интервью «ВМ» она, опираясь на свой опыт, рассказала, как человек из небольшого провинциального города может стать ценным и незаменимым сотрудником в крупнейшей торговой сети.

— Татьяна, расскажите, пожалуйста, о себе. Где родились, где учились? Как оказались в столице?

— Родом я из Чебоксар, столицы Чувашской Республики. Это красивый зеленый город, речной порт на правом берегу реки Волги. В детстве я очень любила шить куклам наряды и мечтала стать дизайнером. После школы поступила в педагогический университет на художественно-графический факультет на заочное отделение. Там я получила не только знания, но и много других навыков: умение ладить с людьми, слушать и слышать их, быстро принимать решения. Во время студенчества я параллельно работала в сфере торговли и обслуживания, так как хотелось самой оплачивать учебу и помогать родителям. На последнем курсе переехала в Москву и продолжала работать в сфере ретейла и event. В «Пятерочку» устроилась продавцом в апреле 2020 года, в пик пандемии, когда многие попали под сокращение, остались без работы. Зашла в магазин и услышала о вакансии, которая меня заинтересовала. Я человек дела: не стала откладывать, подошла к директору магазина, и она сразу провела собеседование, рассказала о моих обязанностях и пригласила на должность продавца-кассира. Получилось забавно: вышла за хлебом и нашла работу!

— Как складывались ваши отношения с коллегами на новом рабочем месте?

— Считаю, что я сама по себе очень позитивный, общительный человек, поэтому мне легко влиться в любой коллектив, исключения бывают, но не в этой компании. За эти 1,5 года я повстречала много людей с такой же активной жизненной позицией. Конечно, в процессе работы у меня возникали самые разные вопросы, я задавала их директору и коллегам. Все с большим энтузиазмом помогали мне, подсказывали. В «Пятерочке» молодым людям оказывают максимальную поддержку, здесь царят взаимопонимание, стремление достигать общие цели, развиваться. Это заряжает всю команду. Конечно, были сложные ситуации, когда хотелось все бросить, с таким сталкиваются почти все. Считаю, что это нормально на начальном этапе. Многое приходит с опытом, и такие моменты нас закаляют.

— Вам нравилось работать продавцом-кассиром, но вы сменили должность. Были сразу нацелены на карьерный рост?

— Да. В марте этого года директор магазина предложила мне попробовать себя в качестве администратора. Она обратилась ко мне, пояснив, что увидела потенциал и сейчас я нужнее в этом качестве. Мы обсудили детали, я прошла обучение, сдав экзамен, и приступила к работе. Выйдя на новую должность, стала смотреть и мыслить шире. Поняла, что молодые люди могут добиться карьерного роста в любом магазине нашей торговой сети. Знаю немало примеров, когда ребята из кассиров, сборщиков заказов быстро становились администраторами, директорами, супервайзерами, и я уверена, что их карьерный рост не остановится на этом. Некоторые удивляются, как в 26 лет я стала директором. В таких случаях всегда отвечаю: «Невозможное возможно!» Достаточно быть трудолюбивым, требовательным к себе, не бояться работы и ответственности, контролировать все процессы и быть обязательным, чтобы коллеги могли всегда на тебя положиться. Уметь нестандартно мыслить и делиться идеями! Нужно упорство, желание расти, развиваться, работать над собой.

— В «Пятерочке #Налету» вы работаете с момента открытия этих магазинов в Москве?

— В октябре 2020 года запустили первый пилотный магазин с автоматической системой покупок «Пятерочка #налету» — меня сразу заинтересовал этот формат, наблюдать за изменениями в ретейле интересно. Второй такой инновационный магазин открылся летом этого года — о предстоящем конкурсе на эту вакансию я узнала от своего руководителя, решила попробовать свои силы и стала частью команды «Пятерочки #налету». Это экспериментальный магазин без кассиров, здесь многие процессы автоматизированы, теперь мы как сотрудники можем сфокусироваться на сервисе магазина и еще больше — на свежести. Мы нацелены на максимальное удобство, стараемся создать добродушную атмосферу еще до прихода гостя, который в центре внимания в нашей компании.

— Именно с точки зрения сотрудника — в чем отличие магазинов #Налету от традиционных «Пятерочек»?

— Удобство, комфорт. У нас электронные ценники — утро не начинается с вырезания ножницами сотен ценников (смеется). За полтора года работы в обычной «Пятерочке» могу как никто другой сказать: «Какой же это кайф!». Ценник автоматически обновляется в считаные секунды. Для меня это было просто магией. Да и вообще многие процессы оптимизированы, что позволяет сотруднику облегчить рабочий день. Технологии помогают нам заниматься более важными делами. Скорость покупки в магазине — 3,5 минуты, здесь вообще нет очередей — продукты можно купить очень быстро. Одни и те же гости приходят к нам по 3–4 раза в день: за кофе с утра, выпечкой на перекус — в течение дня и продуктами — к ужину. Мое мнение — такой формат очень интересен гостю, часто слышу о магазине: «Вау, это больше, чем я ожидал». На втором этаже у нас собственный коворкинг, куда бесплатно может прийти поработать любой человек, есть доступный Wi-Fi, удобные рабочие места. Есть кофе, свежевыжатый сок, свежая выпечка, готовая еда, кулер. Надеюсь, магазинов #налету будет все больше. Мне кажется, за таким форматом будущее. Рада, что являюсь частью команды #Налету и благодарна всем руководителям проекта за поддержку.

— Этот формат больше рассчитан на молодежь? А если бабушка придет, то сможет справиться с покупкой?

— Наш формат идет в ногу со временем. Коллектив магазина небольшой — всего пять человек: в зале всегда есть ассистент, который подскажет гостям, как оплатить покупки через кассы самообслуживания или с помощью нашего приложения «Пятерочка #Налету». Это не так страшно, как кажется на первый взгляд (улыбается). Все же как-то освоили смартфоны, мобильные приложения, банковские переводы онлайн. Думаю, постепенно такие магазины станут частью жизни.

— Не жалеете, что не работаете по профессии?

— Нет, не жалею. Никогда не стоит ни о чем жалеть. Да, и я до сих пор считаю тот свой поход за хлебом счастливым случаем. В апреле 2020 года я была продавцом-кассиром, в марте 2021 года — уже администратором, а теперь стала частью нового проекта #Налету. У нас нескучно: в компании насыщенная жизнь, наполненная разными корпоративными событиями. Мы можем проходить стажировку для руководящих должностей, а если каких-то навыков не хватает, компания поможет с обучением и подготовкой. Очень много проектов для сотрудников всей Сети, и неважно, в каком городе вы живете или работаете. Разные конкурсы, мероприятия — я принимала участие в съемках новогоднего мюзикла, это было как настоящее кино. Всегда мечтала потрогать кинохлопушку! И такая небольшая мечта у меня сбылась.