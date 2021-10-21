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«МегаФон» и «AliExpress Россия» запустили решение для быстрых покупок

Никита Миронов

Общество
«МегаФон» и «AliExpress Россия» запустили решение для быстрых покупок
Фото: Pavel Danilyuk / Pexels

Сервис «Мобильный ID» теперь доступен клиентам самого посещаемого в стране маркетплейса «AliExpress Россия». Решение телеком-оператора позволяет упростить оформление зарубежных заказов, используя функцию автоматического заполнения таможенной анкеты.

Количество активных покупателей популярного маркетплейса за последние 12 месяцев превысило 27,9 миллиона человек. Маркетплейс продолжает динамично развиваться: его посещаемость среди абонентов за девять месяцев 2021 года увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Сейчас на маркетплейсе представлены товары более 350 тысяч продавцов, среди которых 275 тысяч — иностранные. Для получения зарубежных посылок в пунктах выдачи покупателю необходимо заполнить данные для таможенного оформления заказа. С новым сервисом не нужно запоминать и вносить эту информацию вручную — сервис предложит загрузить все данные автоматически: достаточно указать свой номер телефона и следовать простым инструкциям.

— Рынок интернет-торговли в России быстро развивается: в 2021 году его рост составляет около 40 процентов. Покупатели все чаще выбирают онлайн-шопинг за большой ассортимент и возможность экономить время, но вместе с этим растет и конкуренция между магазинами. Новый сервис помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж, — заявила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Все личные данные пользователя надежно защищены. Передача информации осуществляется с согласия клиента в закодированном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Это исключает мошеннические операции и гарантирует пользователю конфиденциальность его данных. Функцией автозаполнения данных могут воспользоваться абоненты и других операторов.

Помимо приложения, решение используется в ряде собственных сервисов сотового оператора, в интернет-магазинах, банках, на онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.

— С ростом интернет-торговли коллаборация мобильных операторов и маркетплейсов будет усиливаться, — убежден кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Мы живем в новой реальности, когда все больше покупок совершается с мобильных телефонов, буквально в считаные минуты. Чем быстрее и удобнее будет этот процесс, тем быстрее станет развиваться интернет-торговля и тем лучше будет покупателям.

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