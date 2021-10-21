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Корифеи реставрации делятся опытом с молодыми мастерами

Василиса Чернявская 

Общество
Корифеи реставрации делятся опытом с молодыми мастерами
Реставратор-позолотчик Ильмира Курбанова (справа) и художник-реставратор Ирина Беликина показывают свои работы на Московском стенде выставки «Denkmal, Россия — Москва» / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В четверг, 21 октября, в Гостином Дворе открылась VI Международная специализированная выставка «Denkmal, Россия — Москва», посвященная сохранению культурного наследия.

Красная ковровая дорожка в Гостином Дворе ведет к большой сцене. Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов первым берет слово и объявляет об открытии выставки «Denkmal, Россия — Москва».

Принять такое событие для российской столицы — особая честь. Проходит оно раз в два года. Москва переняла «эстафету» у немецких коллег еще в 2011 году и теперь является постоянной площадкой для экспертов из разных городов и стран.

— Мы все вместе собираемся уже в шестой раз. За прошедшие годы, присутствующие здесь люди на наших глазах из новичков реставрации превращаются в мастеров, — поприветствовал студентов, экспертов и приглашенных на выставку специалистов из других государств Алексей Емельянов. — Мы видим здесь почетных реставраторов нашего любимого города, лидеров рынка, молодые компании и тех, кто только приходит в эту сферу. Это значит, что наша отрасль, несмотря на пандемию, развивается.

Глава Мосгорнаследия подчеркнул, что выставка за прошедшие годы превратилась в уникальное специализированное мероприятие, в рамках которого поднимаются актуальные темы и проблемы отрасли реставрации. Опираясь на богатый опыт аналогичного проекта в Германии, выставка в Москве объединяет на своей площадке профессионалов: художников, архитекторов, представителей музейного и археологического сообществ — всех, кому небезразлично сохранение памятников культуры.

— Сохранение наследия для абсолютно всех стран мира — это мостик в наше общее будущее, — продолжил Алексей Емельянов.

В Москве, по его словам, только сейчас в работе находятся порядка 500 объектов. В нынешнем году реставрация не менее двух сотен объектов из этого внушительного списка завершится. Самые знаковые работы по традиции представят на конкурсе «Московская реставрация».

Корифеи реставрации делятся опытом с молодыми мастерамиФото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Обучиться некоторым навыкам реставрации возможно и на площадке выставки.

Традиционно на «Denkmal, Россия — Москва» проходит специальная программа семинаров и мастер-классов для преподавателей и студентов. В третий раз состоятся соревнования начинающих реставраторов, целью которых является определение и поощрение молодых талантов отрасли. Участие в соревнованиях дает возможность им окунуться в профессиональную среду, продемонстрировать мастерство, получить качественную оценку от признанных мастеров.

Доступны пять дисциплин — восстановление каменной и кирпичной кладки, станковой живописи, произведений из дерева, металлической кровли и лепного декора.

— В соревнованиях примут участие 29 учащихся профильных образовательных учреждений из Москвы, Санкт-Петербурга и Орла, — сообщили в Мосгорнаследии.

Мероприятие традиционно проходит под патронажем ЮНЕСКО и при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Москвы, а также городского магистрата Лейпцига.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Степан Орлов, депутат Московской городской Думы:

— В Москве реставрируется несколько сотен различных объектов. И такие весомые цифры подтверждают, что сфера сохранения культурного наследия развивается. Всего же в российской столице насчитывается более 8,5 тысячи объектов культурного наследия, и почти 120 из них, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, были отреставрированы в прошлом году.

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