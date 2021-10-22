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Москвичи могут взять в аренду iPhone

Михаил Петров

Общество
Москвичи могут взять в аренду iPhone
Фото: cottonbro/Pexels

Совместным использованием вещей москвичей не удивишь. Можно взять напрокат бытовую технику, одежду, самокаты, автомобили, теплоходы и даже самолеты. В этом списке можно было найти еще и гаджеты. Теперь взять в аренду смартфон можно также в интернет-магазине МТС.

Москвичи могут взять современный девайс в аренду сроком от одного до 12 месяцев в интернет-магазине МТС. Срок можно продлить. Чем дольше клиент будет пользоваться смартфоном, тем дешевле ему он обойдется. Новый сервис запущен совместно с компанией Arenter, которая специализируется на аренде оборудования.

В аренду сдаются смартфоны Apple iPhone XR, 11, 12 и 13. Клиент не отвечает за незначительные дефекты, возникающие во время использования. Допускаются потертости и мелкие царапины. Для защиты смартфона от сильных повреждений и кражи можно оформить страховку, правда, это увеличит стоимость аренды.

Шеринг смартфонов — новая модель потребления товаров. Есть возможность протестировать гаджет перед покупкой или взять с собой на отдых смартфон с более качественной камерой.

Сервис проходит тестирование и пока доступен только жителям Москвы и Московской области.

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