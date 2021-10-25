Какой материал выбрать для обивки салона машины

Современные автомобилисты все чаще выбирают для обивки салона не натуральную кожу, а алькантару или экокожу. Эти материалы так популярны из-за их свойств и особенностей. Чтобы понять, какая именно обивка подойдет в машину, нужно изучить, чем именно отличаются эти виды друг от друга.

Особенности экокожи

Во-первых, безопасность экокожи для водителя и пассажиров гарантирует тот факт, что при создании материала отсутствуют пластифицирующие добавки. При этом экокожа прекрасно имитирует натуральную кожу с достоверным повторением ее рисунка и структуры.

Во-вторых, экокожа является дышащим материалом, так как пропускает воздух через поры. Благодаря этому летом сиденья чехлов прохладные, а зимой — теплые.

В-третьих, этот материал прекрасно тянется во всех направлениях и повторяет в точности все изгибы сидений, надолго сохраняя свою форму.

В-четвертых, экокожа прочная и износостойкая по сравнению со многими другими материалами, что позволяет ей довольно долго оставаться в хорошем виде. Кстати, у материала низкая степень стираемости. По специальной проверке — тесту Мартиндейла — экокожа выдерживает 50 тысяч циклов.

В-пятых, за ней несложно ухаживать. Для этого не нужно покупать какие-то средства, достаточно просто протирать чехлы любой влажной тряпочкой.

В результате если при производстве экокожи были соблюдены все технологические процессы, а владелец аккуратно обращается с такими чехлами, они прослужат ему долго.

Особенности алькантары

Чехлы из алькантары считаются изделием премиум-класса. Это прекрасная альтернатива не только натуральной коже, но и замше.

Этот материал прочен, износоустойчив и имеет низкую степень стираемости. Так, по уже упомянутому тесту Мартиндейла алькантара приобрела высокий показатель – 40 тысяч циклов.

Помимо этого, она приятна на ощупь — очень мягкая, а если провести по ней рукой, то остается обычный для замши след. Материал долговечен и светоустойчив. Во время использования короткий ворс не дает образовываться катышкам. Также материал устойчив к ультрафиолету и не выцветает на солнце. Кстати, обвивку можно выбрать практически любого цвета, в том числе и оттенка, подходящего по цвету автомобиля.

Наконец, водителю будет удобно сидеть на таком материале, ведь даже на самых крутых поворотах он не заскользит по сиденью. Это возможно благодаря структуре алькантары, которая обеспечивает плотное прилегание.

Однако стоит помнить, что жирные пятна и пролившуюся жидкость будет на так просто свести самостоятельно, скорее всего придется обращаться в химчистку.

Объединить — лучшее решение

Обивка салона автомобиля является главной составляющей создания комфорта и презентабельности. Оба материала прекрасно подойдут для решения этой задачи. Они прочные и приятные взгляду. Часто лучшее решение — совместить экокожу и алькантару. Например, можно заказать подлокотники из первого материала, а обивку тела сиденья — из второго. Главное, чтобы они сочетались по цвету.

Помимо этого, популярностью пользуются варианты обивки и чехлов из экокожи со вставками из алькантары. В результате это значительно улучшает эксплуатационные характеристики готового изделия.

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