Эпоха перемен: президент России Владимир Путин выступил на Валдайском форуме

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Мир переживает цивилизационный кризис, перемены становятся все глубже, капитализм исчерпал себя. И пока миру не удалось обрести опору нового баланса, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. При этом он призвал все государства работать сообща, вместе бороться с пандемией и не навязывать никому ценности извне. Выступление главы государства осмысливают обозреватели и эксперты «Вечерней Москвы».

На Красной Поляне прошло заседание дискуссионного клуба «Валдай». Это интеллектуальная площадка, где авторитетные политики и общественные деятели обсуждают проблемы мировой политики и прогнозируют ключевые тенденции мироустройства. После первого заседания в Великом Новгороде Валдайский клуб поколесил по городам, но в итоге обосновался в Сочи, где любит отдыхать второй президент России. Официальное название нынешнего мероприятия — «Глобальная встряска — XXI: человек, ценности, государство». В дискуссии приняли участие 130 экспертов, две трети — иностранцы.

Работа Валдайского клуба разделена, как говорил Ленин, на две неравные половины. До выступления президента Путина. И — после. Главная пища для размышлений аудитории интеллектуалов содержалась в докладе президента России. Можно в чем-то не соглашаться с Путиным, но невозможно не признать, что на политическом Олимпе трудно найти лидера, который прочитал бы философский и мировоззренческий доклад о развитии цивилизации и проблемах человечества. Как в шутку говорил в 2007 году сам Путин, Махатма Ганди умер — и поговорить не с кем. Надо признать, что в истории нашей страны несколько десятилетий лидеры не опускались до того, чтобы собственноручно писать свои речи. Путину это интересно, и уровень его обобщений вполне соответствует благородному собранию интеллектуалов.

Путин подчеркнул, что существующая модель капитализма исчерпала себя, и выйти из клубка все более запутанных противоречий эпохи на ее основе не получится. «Многие вспоминают китайскую поговорку «не дай бог жить в эпоху перемен». Но мы в ней уже живем, хотим мы того или нет», — сказал Путин.

По словам президента, обрести опору нового баланса в мире не удается. Путин считает, что системные изменения произошли по всем направлениям. Одно из них — все возрастающая пропасть в доходах между самыми богатыми и самыми бедными, что служит препятствием для построения социального государства, в том числе в России. Однако строительство социального государства, где все силы общества направлены на развитие человека, остается заветной целью президента России.

О глобальных переменах в мире Путин говорил и на прежних форумах. Но разлом становится все глубже, опасность всемирного кризиса возрастает. Пандемия — очередное напоминание.

Но мы видим, что на фоне пандемии развернулась война вакцин, которая показывает, что крупные политические игроки используют мировые кризисы не для того, чтобы сплотиться, а, наоборот, предпочитают решать узкие национальные задачи. Только бывают ли национальные интересы, когда девятый вал накатывает на всю планету?

Путин отметил, что число жертв пандемии COVID-19 сравнимо с военными потерями Первой мировой войны. Но страны, которые крайне нуждаются в помощи, находятся под санкциями. «Где гуманистические начала западной политической мысли? На деле оказывается, что ничего нет. Болтовня одна», — сказал Путин. Он призвал все государства отбросить амбиции и работать сообща над решением этой проблемы.

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Не обошел вниманием Путин будущее Организации Объединенных Наций, которая, как часто приходится слышать, потеряла авторитет и не влияет на мировую политику. Однако Путин назвал ООН непреходящей ценностью, которую нужно сохранить. Да, ООН не всегда успевает адаптироваться к переменам, но нельзя суетиться в реформировании. Расширение Совета Безопасности ООН находится не в компетенции России, это решает общий консенсус, но баланс необходимо сохранить. «Если мы разрушим право вето постоянных членов, то ООН умрет в этот же день, превратится в Лигу Наций», — сказал президент. Он пошутил, что в таком случае она станет площадкой для дискуссий — «Валдайским клубом номер два». И добавил, что в будущем заседание клуба может пройти в Нью-Йорке.

Отдельной темой стал разговор о моральных ценностях. В ряде развитых стран оказались под запретом слова «мама» и «папа», вместо них в документах надо писать «родитель № 1» и «родитель № 2». И «материнское молоко» — тоже оскорбительно. Необходимо трансформировать устаревшую модель семьи и общества.

Дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе, по мнению Путина, превратилась в абсолютную фантасмагорию вплоть до желания отменить сами понятия «мужчина» и женщина». Путин назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот, заставляют ребенка принимать решение, способное сломать ему жизнь.

Путин процитировал Мартина Лютера Кинга: «Я мечтаю о том, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами». На просвещенном Западе эти заветы забыты, и люди сталкиваются с расизмом наоборот.

Сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло.

В докладе Путина появился новый термин — умеренный и здоровый консерватизм, который, уверен, войдет в политический лексикон, вытеснив потерявшие актуальность понятия «суверенная демократия» и «глубинное государство». Путин процитировал философа Бердяева: «Консерватизм — это не то, что мешает идти вперед и вверх, а то, что мешает идти назад и вниз, к хаосу». Можно вспомнить, что одним из любимых персонажей российской истории для Путина является император Александр III, памятник которому он открыл в этом году в Гатчине. Путин сравнил императора, который придерживался строго консервативных взглядов, со скалой. Именно в эпоху Александра III, которого зиц-председатель Фунт в «Золотом теленке» восторженно называл Миротворцем, Россия совершила огромный экономический прорыв.

Переписывание традиционного культурного кода — свидетельство кризиса эпохи. Россия столкнулась с этим явлением в годы революции, когда разрушались вековые ценности, в том числе семья, школа, церковь. Лишь в 1930-х годах страна спохватилась и опомнилась. Потом были у нас и другие отчаянные всплески, но в итоге Россия, так надеюсь, получила прививку от революций всех сортов и мастей, предпочитая спокойную эволюцию.

«В период мирового переустройства, исход которого еще неизвестен, — сказал президент, — умеренный консерватизм — самая разумная линия поведения».

Затронул президент и ситуацию в Карабахе. По его словам, Россия сделала все возможное, чтобы прекратить кровопролитие в регионе, российские миротворцы достойно исполняют свой долг, сейчас самое главное — окончательно урегулировать ситуацию на границе, без участия российской стороны этого сделать нельзя.

Российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе полевой госпиталь / Фото: mil.ru / Минобороны России

«Мы сделали все, что от нас зависит, чтобы кровопролитие было прекращено, но не только. Наши миротворцы достойно исполняют свой долг, уже свыше 50 тысяч беженцев вернулись к своим родным местам», — сказал президент. Он добавил, что в целом удается сохранить ситуацию в зоне конфликта, там сейчас нет никаких крупных боевых действий.

«Да, к сожалению, случаются инциденты, да, к сожалению, даже люди иногда гибнут, но, наверное, трудно себе представить совсем идеалистическую картину после стольких лет противостояния», — добавил глава государства.

Путин затронул тему Афганистана. Только что в Москву приезжала делегация запрещенного в России движения «Талибан». По словам президента, все хотят видеть на своих границах стабильное государство, но в Афганистане сохранились террористические группировки. Путин назвал правильным решение главы США Байдена вывести войска из страны, но это можно было сделать как-то иначе.

В вопросах, естественно, не обошлось и без Украины. Президент отметил, что у него складывается впечатление, что народу этой страны не дадут легальными способами сформировать органы власти, которые отвечают чаяниям людей. Военное освоение территории странами Запада создает угрозу для России. На Украине в рамках создания национальной идентичности и отказа от проклятого прошлого идет выдумывание новояза. Предложено заменить термин «Великая Отечественная война» на уничижительный оборот «Советско-германская война».

Президент не обошел вниманием «Северный поток — 2», который готов к техническому запуску и ожидает политического решения Евросоюза. Возвращаясь к теме глобального кризиса, он отметил, что подобные проекты помогут миру предотвратить его, а вот попытки ограничить Россию в сфере энергетики не приведут ни к чему хорошему. Если бы немецкий регулятор завтра разрешил поставки по трубопроводу, то Москва смогла бы увеличить подачу топлива на 17,5 миллиарда кубометров. Здесь президент вспомнил русскую сказку о замерзшем хвосте, на который волк в лютую стужу ловил рыбу. Кстати, благодаря современным технологиям выбросов CO2 в 5,6 раза меньше, чем при транзите через Украину, а претензии экологов к новой магистрали не имеют под собой оснований.

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Президента спросили о главных достижениях на посту главы государства. И хотя на вопрос точно могут ответить только потомки, он не стал уходить от ответа, назвав восстановление экономики и некоторых отраслей промышленности, в том числе оборонной, которые были практически уничтожены. Среди достижений президент назвал борьбу с терроризмом, с чем спорить невозможно.

«Валдайский клуб» закончил работу, участники разлетелись по домам. Нет сомнения, что следующий форум вновь подарит интеллектуалам богатую пищу для размышлений. Даже если пройдет не в Нью-Йорке. Хотя мир непредсказуем и меняется очень быстро…

ЦИФРА

55 миллиардов кубических метров составит общий объем газовых труб «Северного потока — 2».

СПРАВКА

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. За годы существования клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 71 страны мира. В их число входят профессора крупнейших мировых «фабрик мысли» и университетов. Участниками конференций клуба «Валдай» только за последние годы стали многие выдающиеся политики, эксперты, общественные деятели и деятели культуры из России и других государств.

КОММЕНТАРИИ

Владимир Евсеев, заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт:

—Сейчас нельзя говорить о возможном признании движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) государством, потому что оно сейчас радикализируется. Более того, никто не может отрицать определенных связей между талибами и Исламским государством (запрещено в России), которое проявилось в период ухода из Афганистана американцев, оставивших ряд нерешенных проблем нашей стране, Китаю и Пакистану. Зато, на мой взгляд, можно говорить о потенциальном исключении из списка организации ряда представителей, с которыми российское правительство старается вести переговоры. Но только при том условии, если работа движения «Талибан» в Афганистане будет развиваться в положительном ключе.

Никита Масленников, руководитель направления финансы и экономика Института современного развития:

—Газопровод «Северный поток — 2» уже готов и даже испытан: на одном из его участков уже включали трубу в присутствии экспертов-газовиков, и все работало прекрасно. Так что Россия готова дать Европе газ. Наша сторона свою работу выполнила в полном объеме, обязательства выдержала, предоставила Евросоюзу возможность пользоваться российскими природными богатствами, а контракта по-прежнему нет. Поэтому сейчас Россия вынуждена ждать, пока западные партнеры договорятся и оформят всю положенную документацию. До этого момента будет и вентиль закрыт. А что будет, если не договорятся, не сертифицируют? Не оформят? Что ж, это их выбор. Но с точки зрения экономической ситуации в регионе он выглядит, мягко скажем, странновато. Как будто просвещенная и цивилизованная Европа задалась целью обделить сама себя. Тут речь уже о не политике, не об экономическом сотрудничестве, а о населении тех стран, которые стали, по сути, заложниками политической конъюнктуры. Мы перед Западом честны. Мы ждем более адекватного подхода к решению вопроса об открытии «Северного потока-2».

Лилия Овчарова, директор института социальной политики Высшей школы экономики:

—Сейчас активизировалась недобросовестная конкуренция, в этом с Владимиром Владимировичем я согласна. Поэтому здесь нам нужно пересмотреть определенные нормы общественного договора между государствами, бизнесом и обществом, чтобы появилась новая нормальность, позволяющая опираться на хорошую конкуренцию, способствующую устойчивому и благополучному развитию предпринимательства.

Не стану утверждать, что именно пандемия коронавируса подстегнула неравномерное распределение материальных благ. За последние 15 лет по уровню жизни заметно подтянулись граждане азиатских стран. Поэтому можно говорить о том, что за этот период неравенство как раз сократилось. Проблема заключается лишь в том, что сейчас Азиатско-Тихоокеанский регион вырывается вперед по развитию, против чего выступает старая Европа. Она старается диктовать свои правила, но, например, китайская экономика, как одна из самых больших, не прислушивается к ним.

Наталья Шагайда, директор Центра агропродовольственной политики, доктор экономических наук:

— Закрыв рынок и оставив только своих сельскохозяйственных производителей, российское правительство создало для них достаточно комфортные условия. Это очевидно. Более того, заниматься производством товаров по старым технологиям было невозможно, поэтому благодаря регулярной и весомой государственной поддержке у нас произошло серьезное перевооружение практически всего сектора сельского хозяйства, что преимущественно коснулось крупных организаций. Но важно отметить, что это не совсем хорошо отразилось на отечественных потребителях, так как снизилась конкуренция, которая всегда способствовала снижению цен и улучшению качества многих товаров. Например, только недавно стало известно, что производители мясной продукции планируют повысить на них цены. Если бы они повышали цены в условиях открытого рынка, это одно, а тут происходит все наоборот.

На данный момент очень важно обратить внимание на эту проблему, чтобы выстроить рынок с более качественной и дешевой продукцией. Тем более что для этого у нас есть достаточно возможностей. Например, это касается растениеводства или производства куриных яиц. Но нельзя забывать и о том, что у людей должна быть возможность покупать продукцию зарубежных производителей.