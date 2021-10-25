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Объединить усилия, чтобы решить проблему планетарного масштаба

Наталья Тростьянская

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Объединить усилия, чтобы решить проблему планетарного масштаба
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

25 октября в Москве стартовало 26-е заседание сети «Регионы за здоровье» Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В течение нескольких дней эксперты из 22 стран обсудят важные вопросы, среди которых борьба с коронавирусом.

Подобное заседание проходит в Москве впервые: из всех регионов столица — одна из самых «молодых» участниц сети, она присоединилась к ней всего три года назад. Из-за пандемии встречи экспертов проходят преимущественно в онлайн-формате.

— Коронавирус, увы, еще не закончился, а это значит, что нам всем надо усилить наше противостояние этой болезни, — сказал доктор Ханс Клюге, директор Европейского бюро ВОЗ. — Нам нужны вакцины, которые сохраняют жизни людей. Каждый человек должен соблюдать все меры предосторожности.

В это непростое время, которое переживает мировое сообщество, власти столицы делают все возможное, чтобы победить коронавирус, чтобы москвичи как можно скорее вернулись к нормальной, полноценной жизни.

— В городе созданы все необходимые условия для профилактики и лечения этого страшного недуга, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. — В прошлом году в системе здравоохранения для лечения ковидных больных переоборудовали до 30 тысяч коек.

В городе проводится программа по оказанию психологической помощи всем, кто столкнулся с коронавирусом, продолжается вакцинация.

В период пандемии как никогда важен стойкий к инфекциям иммунитет. Чтобы москвичи больше времени проводили на свежем воздухе, в городе не меньше внимания уделяют экологии и обустройству общественных пространств.

— Ведь комфортная среда занимает примерно третью часть среди всех составляющих, от которых зависит наше здоровье, — пояснил Бирюков.

Москва, в частности, становится зеленее.

— Сегодня 90 процентов горожан живут рядом со скверами и парками, — продолжил Петр Бирюков. — В это трудно поверить, но еще несколько лет назад в столице было 130 парков, сейчас их количество выросло до 800. Более того, там созданы все необходимые условия для досуга и спортивных тренировок.

Кстати, по статистике, каждый третий москвич занимается спортом. Площадки для тренировок появляются и во дворах. В городе также продолжается благоустройство улиц, набережных, растет количество пешеходных зон.

— Коронавирусная инфекция объединила нас, — подчеркнул глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, обращаясь к иностранным коллегам. — Мы стали больше общаться. Ведь проблему планетарного масштаба можно решить только сообща.

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