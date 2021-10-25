Кредо мастера стало заветом для актеров

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В понедельник, 25 октября, в Театре Романа Виктюка стартовал цикл мероприятий, посвященных 85-летию со дня рождения его основателя. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как почтят память знаменитого режиссера.

Цикл мероприятий «О Мастере. 85 лет со дня рождения» посвящен знаменитому режиссеру, народному артисту России Роману Виктюку. Лейтмотивом празднования стало кредо основателя: «Театр побеждает смерть».

В честь юбилея мастера в фойе театра открылась выставка «Квартира № 87». Художник Алексей Трегубов воссоздал атмосферу пространства, где жил режиссер. Зрители также увидели премьеру спектакля «P.S. Скок в постель». В основе сюжета — репетиции постановки Виктюка по пьесе Марселя Митуа. Мастер не успел завершить работу над этим спектаклем, но сам процесс вдохновил режиссера Игоря Неведрова на создание необычного театрального опуса.

Сегодня в рамках празднования юбилея москвичи увидят постановку Сергея Захарина «Нежность» по роману Анри Барбюса. А тележурналист Ирина Михайлова презентует программу «Виктюк.

Роман с телевидением», куда вошли фрагменты интервью с режиссером, передач с его участием, записи спектаклей.

А завтра программу продолжит спецпроект выпускников мастерской, которую Виктюк вел на факультете музыкального театра ГИТИСа. Они расскажут о творческой жизни учителя в формате театрализованных музыкальных новелл.

Завершатся юбилейные мероприятия 28 октября легендарным спектаклем «Служанки» по пьесе Жана Жене, поставленным Виктюком более 30 лет назад.

— Роман Виктюк был выдающимся режиссером, совершенно не похожим на других — только так и можно стать режиссером такого масштаба, — убежден художественный руководитель театра Денис Азаров. — Он воспитал труппу уникальных актеров, уделял большое внимание методике Михаила Чехова, которую обычно проходят в театральном вузе, а потом забывают. Между тем ее, хоть и в измененном виде, используют практически все европейские актеры. Театр Романа Виктюка — это театр формы, в хорошем смысле слова.

На мероприятиях ждут зрителей, которые знают и любят творчество мастера, и новую публику, чтобы они могли понять, каким режиссером и человеком был Роман Виктюк.

СПРАВКА

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Окончил актерский факультет ГИТИСа (мастерская Василия и Марьи Орловых). В 1991 году основал в Москве Театр Романа Виктюка. Народный артист России и Украины. Прославленный театральный режиссер, педагог. В октябре 2020 года заболел коронавирусом. Умер 17 ноября 2020 года по причине тромбоэмболии.