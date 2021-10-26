Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нейрофитнес поможет восстановиться после болезни

Дженни Самойлова

Сюжет: 

Московское долголетие
Общество
Нейрофитнес поможет восстановиться после болезни
Участница программы «Московское долголетие» Ольга Заровная на стадионе «Курчатовец» во время тренировки по нейрофитнесу. Этот вид гимнастики позволяет с помощью физических упражнений также тренировать и мозг / Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

Столичные пенсионеры в рамках проекта «Московское долголетие» активно осваивают новое для них направление — нейрофитнес. 26 октября «Вечерняя Москва» побывала на занятиях.

Тренировки по нейрофитнесу для участников программы «Московское долголетие» проходят два раза в неделю на стадионе «Курчатовец».

Кстати, площадка, где пенсионеры занимаются, не только оснащена специальным мягким покрытием, но и находится «под крышей». То есть дождь и зной тренирующимся не страшны. Кроме того, рядом размещены множество самых разнообразных тренажеров.

— Наш стадион — это большое спортивно-интеллектуальное пространство, — говорит Игорь Колесов, управляющий стадионом «Курчатовец». — Поэтому в рамках проекта «Московское долголетие» мы открыли такие направления, в которых гармонично переплетаются и спорт, и интеллектуальные занятия. В настоящий момент у нас активно работают три направления — скандинавская ходьба, пластические танцы и нейрофитнес.

А тем временем группа участников проекта, соблюдая социальную дистанцию, становится в большой круг для традиционной разминки. После нее все дружно приступают к основной программе. На первый взгляд, упражнения в нейрофитнесе несложные, но очень важно выполнять их правильно. Поэтому тренерпреподаватель «Московского долголетия» Наталья Бикташева снова и снова повторяет все элементы вместе со своими учениками.

По ее словам, очень много людей приходит на нейрофитнес после перенесенного коронавируса или инсульта.

— И это правильный выбор, так как эти занятия помогают быстрее восстановиться человеку даже после тяжелого заболевания. Именно благодаря нейрофитнесу, его, на первый взгляд, несложным движениям, постепенно синхронизируется работа полушарий головного мозга, — объясняет она.

Основной принцип нейрофитнеса заключается в синхронной и одновременной работе обеих рук, каждая из которых выполняет свое задание. При таком виде тренировки происходит согласованная работа мозговых полушарий.

Тренер уверяет: несмотря на то что последняя группа участников программы занимается нейрофитнесом чуть больше двух месяцев, уже можно говорить об определенных личных успехах пенсионеров.

Москвичка Галина Розенбладт — бывший математикпрограммист. Поскольку является активной участницей «Московского долголетия», то, узнав о новом открывшемся направлении в проекте, записалась не раздумывая.

— Мне нравится нейрофитнес, мы занимаемся на улице, что очень полезно. После двух месяцев тренировок стала чувствовать себя лучше. Я раньше самостоятельно по лестнице не могла спуститься, так как страдала сильными головокружениями, а сейчас свободно прохожу два лестничных пролета, — с гордостью говорит она.

Поправить свое самочувствие после коронавирусной инфекции пришла на стадион и Ольга Заровная. По ее словам, даже выздоровев, она месяца три ощущала невероятную слабость.

— Сидела дома. Вялость и быстрая утомляемость ничего не давали сделать и мешали лишний раз куда-то выйти, — рассказывает Ольга Ильинична.— А сейчас, занимаясь нейрофитнесом, почувствовала себя настолько бодро, что записалась на пластические танцы. Кстати, через час у меня там начнутся занятия.

СПРАВКА

Проект «Московское долголетие» стартовал в столице в 2018 году. За три года работы проекта его участниками стали более 350 тысяч москвичей старшего возраста. Сегодня в рамках проекта работает более тридцати различных направлений: спортивные, театральные, танцевальные, проводятся тематические мастер-классы, лекции и экскурсии.

Читайте также:
пожилые гражданенейросетьфизическая форма
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте