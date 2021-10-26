Нейрофитнес поможет восстановиться после болезни

Участница программы «Московское долголетие» Ольга Заровная на стадионе «Курчатовец» во время тренировки по нейрофитнесу. Этот вид гимнастики позволяет с помощью физических упражнений также тренировать и мозг / Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

Столичные пенсионеры в рамках проекта «Московское долголетие» активно осваивают новое для них направление — нейрофитнес. 26 октября «Вечерняя Москва» побывала на занятиях.

Тренировки по нейрофитнесу для участников программы «Московское долголетие» проходят два раза в неделю на стадионе «Курчатовец».

Кстати, площадка, где пенсионеры занимаются, не только оснащена специальным мягким покрытием, но и находится «под крышей». То есть дождь и зной тренирующимся не страшны. Кроме того, рядом размещены множество самых разнообразных тренажеров.

— Наш стадион — это большое спортивно-интеллектуальное пространство, — говорит Игорь Колесов, управляющий стадионом «Курчатовец». — Поэтому в рамках проекта «Московское долголетие» мы открыли такие направления, в которых гармонично переплетаются и спорт, и интеллектуальные занятия. В настоящий момент у нас активно работают три направления — скандинавская ходьба, пластические танцы и нейрофитнес.

А тем временем группа участников проекта, соблюдая социальную дистанцию, становится в большой круг для традиционной разминки. После нее все дружно приступают к основной программе. На первый взгляд, упражнения в нейрофитнесе несложные, но очень важно выполнять их правильно. Поэтому тренерпреподаватель «Московского долголетия» Наталья Бикташева снова и снова повторяет все элементы вместе со своими учениками.

По ее словам, очень много людей приходит на нейрофитнес после перенесенного коронавируса или инсульта.

— И это правильный выбор, так как эти занятия помогают быстрее восстановиться человеку даже после тяжелого заболевания. Именно благодаря нейрофитнесу, его, на первый взгляд, несложным движениям, постепенно синхронизируется работа полушарий головного мозга, — объясняет она.

Основной принцип нейрофитнеса заключается в синхронной и одновременной работе обеих рук, каждая из которых выполняет свое задание. При таком виде тренировки происходит согласованная работа мозговых полушарий.

Тренер уверяет: несмотря на то что последняя группа участников программы занимается нейрофитнесом чуть больше двух месяцев, уже можно говорить об определенных личных успехах пенсионеров.

Москвичка Галина Розенбладт — бывший математикпрограммист. Поскольку является активной участницей «Московского долголетия», то, узнав о новом открывшемся направлении в проекте, записалась не раздумывая.

— Мне нравится нейрофитнес, мы занимаемся на улице, что очень полезно. После двух месяцев тренировок стала чувствовать себя лучше. Я раньше самостоятельно по лестнице не могла спуститься, так как страдала сильными головокружениями, а сейчас свободно прохожу два лестничных пролета, — с гордостью говорит она.

Поправить свое самочувствие после коронавирусной инфекции пришла на стадион и Ольга Заровная. По ее словам, даже выздоровев, она месяца три ощущала невероятную слабость.

— Сидела дома. Вялость и быстрая утомляемость ничего не давали сделать и мешали лишний раз куда-то выйти, — рассказывает Ольга Ильинична.— А сейчас, занимаясь нейрофитнесом, почувствовала себя настолько бодро, что записалась на пластические танцы. Кстати, через час у меня там начнутся занятия.

СПРАВКА

Проект «Московское долголетие» стартовал в столице в 2018 году. За три года работы проекта его участниками стали более 350 тысяч москвичей старшего возраста. Сегодня в рамках проекта работает более тридцати различных направлений: спортивные, театральные, танцевальные, проводятся тематические мастер-классы, лекции и экскурсии.