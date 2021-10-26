Валерий Вечорко: Нам всем нужно набраться терпения

Нагрузка на стационары, занимающиеся лечением больных коронавирусом, выросла. Во вторник, 26 октября, «Вечерняя Москва» пообщалась с главным врачом городской больницы № 15 Валерием Вечорко о текущей ситуации в городе.

— Валерий Иванович, какая сейчас ситуация с коронавирусом в вашей больнице? Сколько пациентов, сколько в реанимации?

— Мы сейчас работаем полностью в режиме инфекционного госпиталя. Ситуация напряженная.

— В реанимации в основном — невакцинированные люди?

— Количество вакцинированных, кто вообще попадает к нам в больницу, ничтожно мало. В реанимации такие случаи единичны. Я говорил об этом неоднократно и могу еще раз повторить: те, кто сделал прививку, если и заболевают коронавирусом, то течение болезни у них легкое.

— Те, кто оказался в реанимации, как объясняют свой отказ от прививки?

— Все, кто попадает в больницу, однозначно меняют отношение к вакцинации. Даже не обязательно, что они оказались в реанимации. Спрашиваешь порой, почему не сделали прививку. Отвечают: «Теперь уже все понимаю, если бы знал...» В общем, как всегда и бывает. Если человек не встречался лицом к лицу с проблемой, бедой, у него много доводов и отговорок.

А вот если человек сталкивается сам, то взгляд на мир, отношение к каким-то вещам меняется, приходит осознание. На мой взгляд, надо прислушиваться к врачам, к тем, кто переболел, потому что они видели, как все происходит: поступление больных, лечение. Кареты скорой все едут и едут. Легко рассуждать со стороны, а на самом деле, если окунуться глубоко в это, все очень непросто в больницах. Напряжение высокое, скорость работы... Серьезный подъем заболеваемости. Мне кажется, раньше такого не было.

— Есть ли свободные койки?

— Пока свободные места в больнице есть, но наши возможности не безграничны. Сейчас всего хватает, но если люди не станут следовать нашим рекомендациям, ситуация очень быстро может измениться в худшую сторону.

— Новый штамм более агрессивен?

— Есть клинические отличия по сравнению с пациентами, которые к нам поступали ранее. Это и более тяжелое течение, быстрое снижение сатурации, гипертермия, сухой раздирающий кашель, который длится неделями.

— А если знакомый болеет ковидом легко, то, заразившись от него, человек тоже перенесет вирус в легкой форме?

— Таких гарантий никто дать не может. То, как болеет один человек, не влияет на степень тяжести заболевания другого. Да, многие переносят инфекцию бессимптомно или с небольшим повышением температуры, признаками ОРВИ, но у других тяжесть заболевания — от средней до крайне тяжелой. И предугадать, как именно перенесете вирус вы, невозможно. Кроме того, с приходом нового штамма коронавирус помолодел, стало больше реанимационных больных этой возрастной группы, даже на ИВЛ.

— Почему мы вновь столкнулись с ростом заболевших?

— Здесь все в совокупности сыграло свою роль. И низкие темпы вакцинации, и несознательное отношение граждан к рекомендациям врачей, и несоблюдение мер безопасности, я имею в виду ношение масок и социальное дистанцирование.

— Как нерабочие дни помогут снизить рост заболеваемости?

— На мой взгляд, введенные ограничения оправданны. Нерабочие дни начнутся с этого четверга и продлятся 11 дней. По данным эпидемиологов, инкубационный период штамма «дельта» длится в пределах пяти дней. Это значит, что за время нерабочих дней мы сможем покрыть два таких периода.

Как показывает практика, уменьшение социального общения позволяет разорвать цепочку заражений. Будем надеяться, что нерабочие дни помогут остановить распространение инфекции и позволят уберечь самые незащищенные слои населения. Уменьшится количество заболевших, попавших в больницы и умерших. Сегодня мы рекорды бьем по количеству погибших. Более тысячи человек умирает ежедневно — это столько горя…

— Как бы вы советовали провести нерабочие дни?

— Дома посидеть. Я вот сижу сейчас, думаю, вот бы мне нерабочие дни ввели, и я мог бы дома побыть. Но у меня такой возможности нет, и у еще нескольких десятков тысяч врачей, которые ежедневно борются за жизни людей. Их труд надо ценить, медики не железные, а пандемия длится уже более полутора лет. Всем надо набраться терпения.

— А вы сами сделали прививку?

— Да, конечно. Я и болел, и спустя некоторое время вакцинировался. Перенес прививку хорошо.

ДОСЬЕ

Валерий Иванович Вечорко родился 1 августа 1973 года в деревне Городная Столинского района Белорусской ССР. Трудовую деятельность начал с работы фельдшером станции скорой помощи Столинской центральной районной больницы в зоне чернобыльской катастрофы. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области гуманитарной деятельности.