Колледж «26 КАДР» открыл в парке «Усадьба Трубецких в Хамовниках» оранжерею с редкими растениями

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В «Точке Варения», в центре дополнительного образования колледжа «26 КАДР» после реконструкции открылась приусадебная оранжерея. В ней представлено более ста редких растений: суккуленты, хвойные растения, лианы, растения джунглей и тропических лесов. Основная цель проекта — дать учащимся возможность исследовать и узнавать новое через практическую работу.

— Оранжерея украшает парк «Усадьба Трубецких в Хамовниках» и для горожан является привлекательным местом для посещения всей семьей, — отметила директор колледжа «26 КАДР» Анна Печеная. — Настоящий зеленый оазис в «Точке Варения» — это отличный повод как для интересных практических занятий, так и для простого эстетического наслаждения.

В день открытия в оранжерее состоялась первая экскурсия, ее провели выпускница колледжа «26 КАДР», техник садово-паркового и ландшафтного строительства, студентка МСХА им. К. А. Тимирязева Надежда Граве и преподаватель колледжа, руководитель естественно-научного направления деятельности «Точки варения» Елена Васькова. Гости мероприятия также познакомились с педагогами, занимающимися развитием естественнонаучного направления в «Точке варения».

После реконструкции в оранжерее регулярно будут проходить мастер-классы, экскурсии и различные тематические занятия. Расписание и анонсы всех мероприятий можно найти на сайте колледжа «26 КАДР» или на странице Instagram «Точки варения». Запись на экскурсии доступна на сайте точка-варения.рф.

СПРАВКА

Детский исследовательский центр «Точка варения» — это центр дополнительного образования колледжа «26 КАДР», в котором осуществляется научно-просветительская работа по вовлечению детей и взрослых в исследовательскую деятельность. Центр находится в парке «Усадьба Трубецких в Хамовниках», что позволяет реализовывать программы не только в помещении, но и на свежем воздухе. Школьники могут поучаствовать в исследовательских играх и записаться на курсы дополнительного образования. Большая часть мероприятий для участников бесплатна.

«26 КАДР» — самый крупный колледж в Москве. В нем обучаются более 5 000 тысяч студентов. В колледже осуществляется подготовка по 51 специальности (профессии) в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и дизайна, переработки нефти и газа, ремонта автомобилей, информационных технологий и др., также реализуются программы дополнительного образования. Отличительной особенностью образовательной модели колледжа является системный подход, преемственность образовательных программ разного уровня и ранняя профилизация обучающихся.

Учащиеся и выпускники колледжа с успехом выступают на крупнейших профессиональных конкурсах, среди которых мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills», чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills, WorldSkills Asia.