Для полной дезинфекции вокзала используют специальный распылитель

Мойщик-дезинфектор Константин Андрейчук обрабатывает кабину электрокара, который перевозит пассажиров по территории Северного речного вокзала / Фото: Рената Лебедева / Вечерняя Москва

В среду, 27 октября, сотрудники Северного речного вокзала провели плановую дезинфекцию в здании и обработали поверхности электрокаров, которые ежедневно перевозят по территории прилегающего парка несколько тысяч посетителей. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с дезинфекторами о том, как в главном порту столицы заботятся о безопасности людей.

Северный речной вокзал открылся после реконструкции год назад и уже стал излюбленным местом прогулок москвичей и гостей столицы — за это время его посетили более 1,5 миллиона человек. Для того чтобы граждане не беспокоились о своей безопасности в период пандемии, каждые два часа здание вокзала закрывается на обработку.

Мойщики-дезинфекторы уделяют особое внимание поверхностям, с которыми контактируют посетители, — ручки дверей, сиденья, санузлы и протирают их специальным дезинфицирующим составом.

— Мы проводим полную дезинфекцию помещения шесть раз в день с помощью генератора холодного тумана, который распыляет дезинфицирующее средство. Он, кстати, абсолютно безвреден для наших гостей, — говорит мойщик-дезинфектор Константин Андрейчук.

А для того, чтобы обеспечить защиту от вируса, посетителям в течение всего рабочего дня в каждом помещении Северного речного вокзала установлены бактерицидные лампы, которые обеззараживают воздух.

Электрокары, на которых передвигаются сотрудники и посетители Северного речного вокзала, также моют спецраствором несколько раз в день — перед выездом, в середине дня и по возвращении на специальную стоянку.

— Наши электрокары ежедневно перевозят большое количество людей. Поэтому мы всегда тщательно обрабатываем каждую кабину транспортного средства и кладем внутри комплект защитных масок и санитайзеры для их пассажиров, — объяснил Константин Андрейчук.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Ромазанов, директор Северного речного вокзала:

— С начала пандемии мы усилили меры безопасности на территории Северного речного вокзала. Во время дезинфекции помещений и электрокаров наши сотрудники применяют около пяти видов агрегатов для обработки поверхностей. Они распыляют безопасные составы, соответствующие всем требованиям Роспотребнадзора. Мы тщательно следим за тем, чтобы Северный речной вокзал оставался безопасным местом для отдыха и передвижения москвичей и гостей столицы.